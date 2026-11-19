Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na veda ettiği jübile gecesinde yaşanan dikkat çekici bir olay ortaya çıktı. Messi'nin annesi Celia Maria Cuccittini'nin, genç yıldız Nico Paz'a söylediği sözler gündem oldu.

MESSİ'NİN ANNESİ AÇIKLADI

6 Ekim'de gerçekleştirilen milli jübilede Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'na veda etti. Tarihi gecede yıldız futbolcunun annesi Celia Maria Cuccittini de tribündeki yerini alarak oğlunu son kez milli formayla izledi.

İtalya Serie A ekiplerinden Como'da forma giyen Arjantinli genç futbolcu Nico Paz'ın amcası Fabian Paz, o gece yaşanan ve uzun süre gündeme gelmeyen bir olayı anlattı.

La Red radyosuna konuşan Fabian Paz, Messi'nin annesinin Nico Paz ile karşılaşmasında duygusal anlar yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Nico soyunma odasından çıktığında Messi'nin annesi ağlıyordu. Onu tanıdığı için selam vermeye gitti. Messi'nin annesi Nico'nun elini tuttu ve ona 'Sen oğlumun veliahtısın' dedi."

NICO PAZ İNANAMADI

Fabian Paz, Messi'nin annesinden gelen bu sözlerin genç futbolcu üzerinde büyük bir etki bıraktığını söyledi. Nico'nun karşılaşmanın ardından yaşadığı şaşkınlığı amcasına anlattığını belirten Paz, o anları şu sözlerle aktardı:

“Nico çıktığında şoktaydı. Bana 'Az önce yaşananlara inanamıyorum' dedi. Bunu inanılmaz bir şeymiş gibi anlattı. İçten içe hala bir çocuk gibi.”

"AKLINDAN GEÇMİYORDU"

Nico Paz'ın Messi ile tanışmayı ve aynı sahada mücadele etmeyi kariyerinin en özel anlarından biri olarak gördüğünü ifade eden Fabian Paz, genç oyuncunun kendisine gösterilen bu ilgi karşısında hala şaşkın olduğunu dile getirdi.

Paz, Nico'nun Messi'nin veliahtı olarak görülmesini beklemediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Messi'nin veliahtı olacağı aklının ucundan bile geçmiyordu. Nico için en büyük şey Lionel'le tanışmak ve onunla birlikte oynamaktı. Sanki buna hala inanamıyor. Ayrıca burada yaşamadığı için diğer oyuncular kadar baskıya maruz kalmıyor. Burada futbol çok farklı yaşanıyor, bambaşka bir coşkuyla, bambaşka bir çılgınlıkla. Bu yüzden hala çok şaşırıyor."