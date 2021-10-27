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ABD'de yaşayan Tolga Karel'den yeni yatırım! Florida'da arsa aldı

27.10.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şöhreti ardında bırakarak Amerika'ya giden, önce evini alan ardından da lojistik şirketini kuran Tolga Karel, son olarak Florida'da arsa satın aldı. Yeni arsasının fotoğraflarını paylaşan Tolga Karel, rüya evini buraya inşa edeceğini söyledi.

ABD'de yaşayan Tolga Karel'den yeni yatırım! Florida'da arsa aldı

'Yaprak Dökümü' dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

Verdiği röportajlarda "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen ünlü oyuncu, Amerika'da kaldığı süre içerisinde 6 TIR satın aldı ve kendi lojistik firmasını kurdu.

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Tolga Karel son olarak yeni yatırımını da duyurdu. 43 yaşındaki Karel, sosyal medya hesabından eşi Sarah Margaret Scott ve çocuklarıyla birlikte yaşayacağı mülkü için arsa aldığını duyurdu.

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Florida'dan arsa alan Korel, yeni evini de buraya inşa edecek. İşlerini her geçen gün biraz daha büyüten Tolga Karel, sözleşme imzaladıkları anları da takipçileriyle paylaştı.

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Arsanın fotoğraflarını da yayınlayan Karel, gönderisine, "Rüya evimizi inşa etmek için güzel bir gün." notunu düştü.

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320 BİN DOLARA EV ALDI

Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen Tolga Karel, 320 bin dolara aldığı yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
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Tolga Karel, paylaşımına "Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler, hayırlı olsun inşallah. Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla. Bunca emek, alınteri boşuna değilmiş. Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için..." notunu düşmüştü.

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Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayalindeki eve kavuştuğunu söyleyen Karel, 'Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için...' mesajıyla mutluluğunu dile getirdi.


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Tolga Karel Instagram
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