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ABD'deki uçuş kriziyle ilgili 'Uzaylı' çıkışı! Ünlü yazar Stephen King: "Uzaylılar dünyaya indi"

ADB'deki hava trafiğinin saatlerce durması dünya kamuoyunda öne çıkan başlıklardan biri olmuştu. Ünlü yazar Stephen King konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. King paylaşımında, "Uzaylılar dünyaya indi. Uçuşların durdurulmasının gerçek nedeni bu. Körler ama kulakları inanılmaz derecede keskin" dedi. King'in bu paylaşımı dünya genelinde kısa sürede gündem oldu ve sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok konuşulan konular arasına girdi.

ABD'deki uçuş kriziyle ilgili 'Uzaylı' çıkışı! Ünlü yazar Stephen King: "Uzaylılar dünyaya indi"
Melih Kadir Yılmaz

ABD'de hava trafiğinde yaşanan sorun tüm dünyada gündem oldu. Tüm ülkede hava trafiği 4.5 saat boyunca durdu ve 15 bini aşkın uçuş bu durumdan etkilendi.

BAKAN ESKİYEN ALT YAPIYI İŞARET ETTİ

Uçuş durdurma kararının kaldırılmasının ardından Ulaştırma Bakanı Sean Duffy açıklamada bulundu. Duffy, İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ile birlikte Beyaz Saray’da düzenledikleri basın toplantısında, aksaklığın ülkenin eskiyen hava trafik kontrol altyapısındaki arızalardan kaynaklandığını söyledi.

ABD deki uçuş kriziyle ilgili Uzaylı çıkışı! Ünlü yazar Stephen King: "Uzaylılar dünyaya indi" 1

Duffy, yerel saatle 15.36'da (Türkiye saatiyle 23.36) ABD Sivil Havacılık İdaresi'nin (FAA) ülke genelinde radar ve iletişim sistemlerinde sorun yaşadığını, derhal uçuşları durdurma kararı alındığı ifade etti.

ABD deki uçuş kriziyle ilgili Uzaylı çıkışı! Ünlü yazar Stephen King: "Uzaylılar dünyaya indi" 2

Duffy, eski telekomünikasyon ekipmanlarının aşırı yüklenmesi sonucu iletişim ve radar sorunlarının yaşandığını ve bu durumun ülke çapında uçuşların durdurulmasına yol açtığını aktardı.

'SİBER SALDIRI KANITI YOK' DEDİLER

Ayrıca Duffy, Kongre'ye sistemi modernize etmek için daha fazla ödenek ayırma çağrısında bulundu. FAA'nın ülke genelindeki uçuş yasağının ardından hava sahası yerel saatle 20.15'te (Türkiye saatiyle 04.15) yeniden açıldı. Bakan Duffy, uçuş operasyonlarının kademeli olarak yeniden başlayacağını ifade etti. Öte yandan ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada herhangi bir siber saldırıya dair kanıt bulunamadığı belirtildi.

ÜNLÜ YAZAR STEPHEN KİNG'DEN 'UZAYLI' ÇIKIŞI

ABD'deki uçuş krizine en dikkat çeken yorum ise dünyaca ünlü ABD'li yazar Stephen King'den geldi. King, uçuşların durdurulmasındaki asıl nedenin uzaylıların iniş yaptığı gerekçesiyle olduğunu iddia etti.

ABD deki uçuş kriziyle ilgili Uzaylı çıkışı! Ünlü yazar Stephen King: "Uzaylılar dünyaya indi" 3

"KÖRLER AMA KULAKLARI İNANILMAZ DERECEDE KESKİN"

King paylaşımında, "Uzaylılar iniş yaptı. Uçuşların durdurulmasının gerçek sebebi bu. Dünya çapında bir panik başlamasını istemiyorlar. Körler ama kulakları inanılmaz derecede keskin" dedi.

King'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Konuyla ilgili olarak dünya genelinde birçok paylaşım yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yazar Stephen King abd uçuş
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