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ABD ekibi İran'ı yenerek, Tokyo'da ilk zaferini kazandı!

28.07.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk zaferine İran'a karşı 120-66'lık bir skorla ulaştı.

ABD ekibi İran'ı yenerek, Tokyo'da ilk zaferini kazandı!

ABD Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk zaferini İran'a karşı 120-66'lık bir skorla kazandı.

ABD'nin Olimpiyatlardaki 25 maçlık galibiyet serisinin Fransa karşısında sona ermesinden günler sonra, Amerikalılar bu sabah İran'ı 120-66 yenerek Tokyo 2020'de ilk galibiyetlerini kaydetmiş oldular.

Damian Lillard, 7/15 şut isabetiyle 21 sayı kaydederek sahanın en skorer ismi oldu. Kevin Durant ise 10 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 3 blok ve 2 top çalma ile oynadı.

Eski NBA pivotu Hamed Haddadi ve Mohammad Jamshidi 14'er sayı ile İran'ın en skorer oyuncuları oldular.

ABD Takımı'nın bir sonraki maçı, Cumartesi günü 12. sıradaki Çek Cumhuriyeti'ne karşı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo İran
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