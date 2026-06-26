ABD galibiyeti sonrası TFF Başkanı'na olay gönderme: "Normalde 30 şut atmak daha kıymetli!"

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahiplerinden biri olduğu 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu son maçına çıkan A Milli Takımımız, formalite icabı oynanan karşılaşmada ev sahibi ABD'yi son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle veda edilmesine rağmen, sahadaki oyun ve istatistikler eleştirilerin dozunu düşürmedi.

Ünlü spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede hem takımın sahadaki performans düşüklüğüne dikkat çekti hem de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önceki açıklamalarını hedef aldı.

"YAŞADIĞIMIZ BÜYÜK DÜŞÜŞ BENİ ŞOKE ETTİ"

Galibiyete rağmen ortaya konan futboldan zerre kadar tatmin olmadığını belirten Karakullukçu, istatistiksel verilere dikkat çekerek takımın oyun planını eleştirdi. Başarılı yorumcu, "Abi ben hiç beğenmedim. Yaşadığımız büyük düşüş beni şoke etti. Yani sadece 9 şut, %47 topla oynama... Ama nasıl olduysa 3 tane gol oldu, anlamadık." ifadelerini kullanarak, galibiyetin tamamen tesadüfi bir bitiricilikle geldiğini savundu.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NA İRONİK GÖNDERME

Karakullukçu'nun açıklamalarının en can alıcı noktası ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yaptığı gönderme oldu. Bilindiği üzere Hacıosmanoğlu, turnuvadan elendiğimiz maçların ardından eleştirilere tepki göstermiş ve "Rakipler bizi ezerek yenmedi. Yüzde 80 topa hakimdik" savunmasını yapmıştı.

Bu duruma atıfta bulunan Karakullukçu, zayıf istatistiklerle alınan galibiyetin ardından federasyonun bakış açısını tiye alarak sözlerini şöyle noktaladı:

"Normalde çünkü bizim federasyon başkanımız için 30 tane şut atmak daha kıymetli. Maç kazanmaktan ziyade istatistik kasmayı daha çok seviyoruz herhalde."