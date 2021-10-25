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ABD Grand Prix'sinde kazanan Verstappen

25.10.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1'in ABD Grand Prix'sinde, kazanan Max Verstappen oldu. İşte detaylar...

ABD Grand Prix'sinde kazanan Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı ABD Grand Prix'sinde, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Sezonun on yedinci mücadelesi, ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 56 tur üzerinden yapıldı.

Verstappen, startta Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'a kaptırdığı liderliği, ilk "pit stop"lar sonrası 14. turda geri aldı. Kalan bölümde liderliği bırakmayan Verstappen, sezonun 8'inci, kariyerinin 18. birinciliğine ulaştı.

En hızlı tur için verilen ekstra bir puanı alan Hamilton, liderin 1.3 saniye arkasında 2'nci, Sergio Perez ise takım arkadaşı Verstappen'in 42.2 saniye gerisinde 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 287,5'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, Hamilton ile arasındaki farkı 12 puana yükseltti.

Sezonun 18. yarışı Meksika Grand Prix'si, 7 Kasım'da yapılacak.

ABD Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR PUAN SIRALAMASI

  1. Max Verstappen (Hollanda): 287,5 puan

  2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 275,5 puan

  3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185

  4. Sergio Perez (Meksika): 150

  5. Lando Norris (Büyük Britanya): 149

TAKIMLAR SIRALAMASI

  1. Mercedes 460,5

  2. Red Bull: 437,5

  3. McLaren: 254

  4. Ferrari: 250,5

  5. Alpine: 104
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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