ABD hipersonik roket kızağı test etti! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

Test, New Mexico'da bulunan Holloman Hava Kuvvetleri Üssü'nde gerçekleştirildi.
Ses hızından 8 kat daha hızlı olan hipersonik roket kızağın ancak yakınlaştırarak kameraya alınabildiği kaydedildi.
Hipersonik roket kızağının Londra'dan New York'a 30 dakika gibi bir sürede ulaşabileceği bildirildi.
ABD Hava Kuvvetleri tarafından yayınlanan videoda, kamera hızı yarıya düşürülerek roket kızağını hareket halinde görüntüleri daha net görüldü. (DHA)
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