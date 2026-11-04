22 yıldır uzaydaydı! Dev gözlemevi Dünya'ya düşüyor: NASA riskli bölgeyi açıkladı

2004 yılında uzaya gönderilen Neil Gehrels Swift Gözlemevi, başlangıçta yalnızca iki yıl görev yapması planlanmasına rağmen 22 yıl boyunca bilimsel çalışmalarını sürdürdü.

Evrenin en güçlü patlamalarını incelemek amacıyla tasarlanan gözlemevi, üç farklı teleskopla faaliyet gösteriyordu. Görev süresi boyunca 1.400'den fazla yıldız patlamasını kaydeden Swift, diğer gözlemevlerinin daha ayrıntılı araştırmalar yapabilmesi için de önemli uyarılar gönderdi.

Ancak yoğun Güneş aktivitesi, uzay aracının yörüngesindeki alçalmayı hızlandırdı. NASA, atmosferik sürtünmenin etkisiyle gözlemevinin hızla irtifa kaybettiğini açıkladı.

KURTARMA GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Swift'in Dünya'ya kontrolsüz şekilde dönmesinin önüne geçmek için eylül ayında Katalyst Space tarafından bir kurtarma girişimi gerçekleştirildi. Ancak robotik uzay aracında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle operasyon başarısız oldu.

Bunun ardından yer kontrol ekipleri ekim ayının sonlarında Swift'i kapattı. Artık yönlendirme ve gözlem yapamayan uzay aracının Dünya atmosferine kontrolsüz şekilde girmesi bekleniyor.

NASA'nın açıklamasına göre gözlemevinin 4 Kasım Çarşamba günü erken saatlerde atmosfere girmesi öngörülüyor. Ancak tahminde 11 saatlik belirsizlik bulunuyor.

NASA RİSKLİ BÖLGEYİ AÇIKLADI

Yaklaşık 1,45 ton ağırlığındaki uzay aracının büyük bölümünün atmosfere girerken yanarak parçalanması bekleniyor. Ancak bazı bölmelerinin ve ayna parçalarının bu yolculuktan kurtularak yeryüzüne ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Swift'in yörüngesinin Ekvator'a göre 20,6 derecelik açıya sahip olması nedeniyle olası düşüş bölgesi 20,6 derece güney ve 20,6 derece kuzey enlemleri arasında bulunuyor. Bu geniş alan Afrika, Avustralya, Asya ve Amerika kıtalarının bazı bölümlerini kapsıyor.

NASA, uzay aracından kopan parçaların okyanusa düşme ihtimalinin de bulunduğunu belirtti.

We’re tracking the upcoming reentry of the Swift space telescope📡 The NASA Neil Gehrels Swift Observatory, launched in 2004 to study space objects and events, is now on its return to Earth. Aerospace's Center for Orbital and Reentry Debris Studies has just released an updated prediction for its reentry time. Aerospace predicts reentry to occur on Nov 4, 2026 at 09:11 UTC ± 12 hours. Follow our updates as we approach reentry time: https://t.co/VGMc2Xu0LT — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) November 2, 2026

İNSANLARA ZARAR VERME İHTİMALİ 2 BİN 100'DE 1

NASA, uzay aracının Dünya'da herhangi bir kişinin yaralanmasına yol açma ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı. Kurumun tahminine göre risk yaklaşık 2 bin 100'de 1.

Açıklamada, "NASA uzay aracının büyük bölümünün atmosferden geçerken yanmasını bekliyor ancak bazı bileşenlerin atmosfere yeniden girişten sağ çıkması öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.