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22 yıldır uzaydaydı! Dev gözlemevi Dünya'ya düşüyor: NASA riskli bölgeyi açıkladı

NASA'nın 22 yıldır uzayda görev yapan Neil Gehrels Swift Gözlemevi, yörüngesinden çıkarak Dünya'ya doğru düşmeye başladı. Güneş'teki yoğun aktivite nedeniyle yörüngesi hızla alçalan uzay aracının büyük bölümünün atmosferde yanarak yok olması bekleniyor. Ancak bazı parçalarının yeryüzüne ulaşabileceği belirtilirken NASA, olası risklere ilişkin açıklama yaptı.

22 yıldır uzaydaydı! Dev gözlemevi Dünya'ya düşüyor: NASA riskli bölgeyi açıkladı
Çiğdem Berfin Sevinç

2004 yılında uzaya gönderilen Neil Gehrels Swift Gözlemevi, başlangıçta yalnızca iki yıl görev yapması planlanmasına rağmen 22 yıl boyunca bilimsel çalışmalarını sürdürdü.

Evrenin en güçlü patlamalarını incelemek amacıyla tasarlanan gözlemevi, üç farklı teleskopla faaliyet gösteriyordu. Görev süresi boyunca 1.400'den fazla yıldız patlamasını kaydeden Swift, diğer gözlemevlerinin daha ayrıntılı araştırmalar yapabilmesi için de önemli uyarılar gönderdi.

Ancak yoğun Güneş aktivitesi, uzay aracının yörüngesindeki alçalmayı hızlandırdı. NASA, atmosferik sürtünmenin etkisiyle gözlemevinin hızla irtifa kaybettiğini açıkladı.

22 yıldır uzaydaydı! Dev gözlemevi Dünya ya düşüyor: NASA riskli bölgeyi açıkladı 1

KURTARMA GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Swift'in Dünya'ya kontrolsüz şekilde dönmesinin önüne geçmek için eylül ayında Katalyst Space tarafından bir kurtarma girişimi gerçekleştirildi. Ancak robotik uzay aracında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle operasyon başarısız oldu.

Bunun ardından yer kontrol ekipleri ekim ayının sonlarında Swift'i kapattı. Artık yönlendirme ve gözlem yapamayan uzay aracının Dünya atmosferine kontrolsüz şekilde girmesi bekleniyor.

NASA'nın açıklamasına göre gözlemevinin 4 Kasım Çarşamba günü erken saatlerde atmosfere girmesi öngörülüyor. Ancak tahminde 11 saatlik belirsizlik bulunuyor.

22 yıldır uzaydaydı! Dev gözlemevi Dünya ya düşüyor: NASA riskli bölgeyi açıkladı 2

NASA RİSKLİ BÖLGEYİ AÇIKLADI

Yaklaşık 1,45 ton ağırlığındaki uzay aracının büyük bölümünün atmosfere girerken yanarak parçalanması bekleniyor. Ancak bazı bölmelerinin ve ayna parçalarının bu yolculuktan kurtularak yeryüzüne ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Swift'in yörüngesinin Ekvator'a göre 20,6 derecelik açıya sahip olması nedeniyle olası düşüş bölgesi 20,6 derece güney ve 20,6 derece kuzey enlemleri arasında bulunuyor. Bu geniş alan Afrika, Avustralya, Asya ve Amerika kıtalarının bazı bölümlerini kapsıyor.

NASA, uzay aracından kopan parçaların okyanusa düşme ihtimalinin de bulunduğunu belirtti.

İNSANLARA ZARAR VERME İHTİMALİ 2 BİN 100'DE 1

NASA, uzay aracının Dünya'da herhangi bir kişinin yaralanmasına yol açma ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı. Kurumun tahminine göre risk yaklaşık 2 bin 100'de 1.

Açıklamada, "NASA uzay aracının büyük bölümünün atmosferden geçerken yanmasını bekliyor ancak bazı bileşenlerin atmosfere yeniden girişten sağ çıkması öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.

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uzay Dünya NASA düşme gözleme ev
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