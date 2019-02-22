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ABD'li aktör Jussie Smollett 100 bin dolar kefaletle serbest

sesamos sesamos
DÜNYA  | 22.02.2019 04:55 | Son Güncelleme

ABD'de "polise yanlış ihbarda bulunduğu" gerekçesiyle gözaltına alınan Jussie Smollett, 100 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

ABD'li aktör Jussie Smollett 100 bin dolar kefaletle serbest

Kendisine saldırmaları için iki kişiye para ödediğinin ortaya çıkmasının ardından, "polise yanlış ihbarda bulunmak" suçundan önceki gün gözaltına alınan Jussie Smollett, dün hakim karşısına çıktı.

Hakim, Smollett'i 100 bin dolar kefaletle serbest bıraktı.

Aktörün, mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği belirtilirken, suçlu bulunması durumunda 3 yıla kadar hapis cezası alabileceği öne sürüldü.

KENDİSİNE SALDIRMALARI İÇİN İKİ KİŞİYE PARA ÖDEMİŞTİ

Siyahi ve eşcinsel olan aktör, 29 Ocak'ta Chicago’da bir metro istasyonunda maskeli iki kişinin saldırısına uğradığı gerekçesiyle polise şikayette bulunmuştu.

Smollett, maskeli saldırganların kendisini darp ettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sloganına ithafen "Burası 'Amerika'yı yeniden büyük yap' ülkesi" diye bağırdıklarını öne sürmüştü.
Chicago Başkomiseri Eddie Johnson ise Smollett'in kendisine saldırmaları için iki kardeşe para ödediği ve "sahte bir saldırı" düzenlettiğini ortaya çıkardıklarını açıklamıştı.

(AA)

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Jussie Smollett kefalet gözaltı yanlış ihbar

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