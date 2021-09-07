ABD'li aktör Michael K. Williams ölü bulundu

Son yılların popüler yapımlarından The Wire'daki 'Omar Little' rolünü canlandıran aktör Michael K. Williams, 54 yaşında hayatını kaybetti.

OTURMA ODASINDA BULUNDU

Ünlü aktör New York City'deki dairesinde ölü bulundu. Williams'ın cansız bedeninin yeğeni tarafından Brooklyn'deki evinin oturma odasında bulunduğu bildirildi.

UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ

New York polisinin, dairede uyuşturucu gereçleri bulunması nedeniyle ölüm sebebi olarak aşırı doz ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Adli tıptan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



