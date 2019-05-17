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ABD'li müzik grubu Pink Martini, İstanbul'de konser verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2019 02:31 | Son Güncelleme

ABD'li müzik grubu Pink Martini, dünya turnesi kapsamında İstanbul'da konser verdi. Volkswagen Arena'da sahne alan grup farklı dillerde ve tarzlardan oluşan geniş bir repertuvar sundu.

ABD'li müzik grubu Pink Martini, İstanbul'de konser verdi

Grubun kurucu üyesi piyanist Thomas M. Lauderdale, vokalist China Forbes ve diğer sanatçılar, performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.

Daha önce de geldikleri İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Lauderdale, Türkçe olarak "Merhaba İstanbul" ve "Teşekkür ederim" gibi sözleriyle alkış aldı. Söyledikleri şarkılara ilişkin bilgiler veren Forbes, bazı şarkılarda gruba eşlik etmesi için dinleyicilerden bir kısmını sahneye davet etti.

pink

"Amado Mio", "Sympathique", "Ich Dich Liebe", "Donde Estas", "Anna", "Exodus" ve "Tomato" gibi şarkıların seslendirildiği konserde "Aşkım Bahardı" ve "Üsküdar" gibi Türkçe şarkılar da yer aldı. ABD'li müzik grubu Pink Martini, 17 Mayıs'ta İzmir, 18 Mayıs'ta Adana, 20 Mayıs'ta Ankara ve 21 Mayıs'ta Konya'da konser verecek.

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