Sahtekarlar dizisinde flaş değişiklik! Yerine bakın kim getirildi

Now Tv ekranlarının iddialı dizisi Sahtekarlar'da senarist değişikliği yaşandı. Dizinin senaristi Sema Ergenekon, Ay Yapım imzalı yeni projesi “Boş Ev”in senaryosuna odaklanmak için birkaç hafta sonra görevini yeni bir yazı ekibine devredeceğini duyurmuştu. Sahtekarlar'ın yeni senaristi belli oldu.

Öznur Yaslı İkier

Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in yer aldığı, yeni sezonun iddialı projesi Sahtekarlar'da senarist değişikliğine gidildi.

Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları’nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu Sema Ergenekon’a aitti. Ergenekon, Ay Yapım imzalı yeni projesi “Boş Ev”in senaryosuna odaklanmak için birkaç hafta sonra görevini yeni bir yazı ekibine devredeceğini açıklamıştı.

Sahtekarlar dizisinde flaş değişiklik! Yerine bakın kim getirildi 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; SemaErgenekon’un yerine gelecek isim belli oldu. Sahtekarlar dizisinin yeni senaristi Sevgi Yılmaz olarak açıklandı.

Sahtekarlar dizisinde flaş değişiklik! Yerine bakın kim getirildi 2

Birçok unutulmaz dizide imzası olan başarılı kalem Sevgi Yılmaz, 13. Bölümünden itibaren Sahtekârlar’ın senaristliğini devralacak.

Burak Deniz Hilal Altınbilek
