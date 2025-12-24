Sahtekarlar dizisinde flaş değişiklik! Yerine bakın kim getirildi

Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in yer aldığı, yeni sezonun iddialı projesi Sahtekarlar'da senarist değişikliğine gidildi.

Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları’nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu Sema Ergenekon’a aitti. Ergenekon, Ay Yapım imzalı yeni projesi “Boş Ev”in senaryosuna odaklanmak için birkaç hafta sonra görevini yeni bir yazı ekibine devredeceğini açıklamıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; SemaErgenekon’un yerine gelecek isim belli oldu. Sahtekarlar dizisinin yeni senaristi Sevgi Yılmaz olarak açıklandı.

Birçok unutulmaz dizide imzası olan başarılı kalem Sevgi Yılmaz, 13. Bölümünden itibaren Sahtekârlar’ın senaristliğini devralacak.