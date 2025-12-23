MAGAZİN

Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci'nin mesajlaşmaları ortaya çıkmıştı! İrem Derici kayıtsız kalamadı! 'Milletin yatak odası...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın tutuklu olan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile özel mesajları ortaya çıkmıştı. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen mesajlara İrem Derici kayıtsız kalamadı.

Öznur Yaslı İkier

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan Sadettin Saran'ın tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile özel mesajları ortaya çıktı.

Sosyal medyada hızla yayılan özel mesajlar magazin gündemine bomba gibi düşerken konuya dair bir yorumda ünlü şarkıcı İrem Derici'den geldi.

Daha önce uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve test sonucu da temiz çıkan İrem Derici X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'BİZE NE MİLLETİN YATAK ODASINDAN'

Ünlü isim çıkan mesajlara tepki göstererek; “Öyle bi’ çıldırdık ki ben dünyanın en saftirik insanı kaldım. Yiyin birbirinizi. Bana da kimse dokunmasın. Ama ıyk, yeter be, bize ne milletin yatak odasından, özel mesajlaşmalarından? Ay çocuklar kendinize çok iyi bakın, doğa olsun muhattabınız. Domates, biber falan ekelim, başka türlü akli dengemizi sabit tutamayacağız.”

Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Sadettin Saran Ela Rümeysa Cebeci
