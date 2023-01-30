MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. ABD'li yıldız Selena Gomez Türk fenomene kayıtsız kalamadı

ABD'li yıldız Selena Gomez Türk fenomene kayıtsız kalamadı

30.01.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li yıldız Selena Gomez, Türk sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın TikTok paylaşımına kayıtsız kalamadı.

ABD'li yıldız Selena Gomez Türk fenomene kayıtsız kalamadı

Oyunculuğun yanı sıra girişimcilik de yapan dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın makyaj videosuna yorum yapmadan edemedi.

YouTube ve Instagram'da olduğu kadar TikTok'ta da büyük bir hayran kitlesi bulunan Duygu Özaslan, allık denediği video ile ilgi gördü.

ABD'li yıldız Selena Gomez Türk fenomene kayıtsız kalamadı

Kısa sürede 1 buçuk milyon görüntülenen videoyu izleyenler arasında Selena Gomez de vardı.

ABD'li yıldız Selena Gomez Türk fenomene kayıtsız kalamadı

Selena Gomez, Duygu Özaslan'ın ürün deneme videosuna kalp emojisi ekledi. Özaslan da Selena Gomez'e kalp emojisiyle yanıt verdi.

ABD'li yıldız Selena Gomez Türk fenomene kayıtsız kalamadı

Sosyal medya kullanıcıları, Selena Gomez'in bu hamlesini büyük bir heyecanla karşıladı. Gomez'in yorumuna kısa sürede 20 bine yakın beğeni geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Netflix’in Şahmaran paylaşımına dizinin oyuncusundan tepki! Mahir Günşıray çok kızdıNetflix’in Şahmaran paylaşımına dizinin oyuncusundan tepki! Mahir Günşıray çok kızdı
Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...
Survivor'dan dönen Berdan Mardini hunharca yemek yedi! Survivor'dan dönen Berdan Mardini hunharca yemek yedi!
Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan Selena Gomez Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

EYT için tüm gözler o saatte! İlk maaş tarihinde sürpriz...

EYT için tüm gözler o saatte! İlk maaş tarihinde sürpriz...

Canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! 'Eyvah...'

Canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! 'Eyvah...'

EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı...

EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı...

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

Uzmanlar uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir!

Uzmanlar uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir!

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.