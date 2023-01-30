ABD'li yıldız Selena Gomez Türk fenomene kayıtsız kalamadı

Oyunculuğun yanı sıra girişimcilik de yapan dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın makyaj videosuna yorum yapmadan edemedi.

YouTube ve Instagram'da olduğu kadar TikTok'ta da büyük bir hayran kitlesi bulunan Duygu Özaslan, allık denediği video ile ilgi gördü.

Kısa sürede 1 buçuk milyon görüntülenen videoyu izleyenler arasında Selena Gomez de vardı.

Selena Gomez, Duygu Özaslan'ın ürün deneme videosuna kalp emojisi ekledi. Özaslan da Selena Gomez'e kalp emojisiyle yanıt verdi.

Sosyal medya kullanıcıları, Selena Gomez'in bu hamlesini büyük bir heyecanla karşıladı. Gomez'in yorumuna kısa sürede 20 bine yakın beğeni geldi.

