ABD'li yönetmen Selda Bağcan'ın hayatını çekecek

Selda Bağcan’ın hayatı hem belgesel hem de film oluyor. ABD’li yönetmen Amber İşbilen’in, dört yıldır sanatçının Türkiye ve dünyada verdiği konserlerde yaptığı çekimlerin yer alacağı belgeselde, sona gelindi.

İşbilen’in sponsorluk arayışına başladığı öğrenilirken, Bağcan’ın hayatına dair bilinmeyenler de projeye yansıyacak. Sanatçının, hayatı ise ikinci kez beyazperdeye taşınacak. Bağcan, “Bir kadın yapımcı, filmimi çekmek istedi. 1971 yılında yapılan ‘Adaletin Bu Mu Dünya’ arada kaynayıp gitti. Açıkçası iyi proje değildi. Eğer şimdi iyi bir şey olursa, olağanüstü bir hayatım var” dedi.