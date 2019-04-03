Mynet Trend

ABD'li yönetmen Selda Bağcan'ın hayatını çekecek

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 03.04.2019 16:10 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Selda Bağcan’ın hayatı belgesel ve film olarak, tüm dünyada izleyiciyle buluşacak.

ABD’li yönetmen Amber İşbilen’in projesi hakkında konuşan Bağcan, kendisini kıvırcık saçlı birinin oynamasını istediğini dile getirdi.

Selda Bağcan’ın hayatı film oluyor

Selda Bağcan’ın hayatı hem belgesel hem de film oluyor. ABD’li yönetmen Amber İşbilen’in, dört yıldır sanatçının Türkiye ve dünyada verdiği konserlerde yaptığı çekimlerin yer alacağı belgeselde, sona gelindi.
Halk röportajlarının olduğu yapım, birçok festivalde gösterime girecek.
İşbilen’in sponsorluk arayışına başladığı öğrenilirken, Bağcan’ın hayatına dair bilinmeyenler de projeye yansıyacak. Sanatçının, hayatı ise ikinci kez beyazperdeye taşınacak. Bağcan, “Bir kadın yapımcı, filmimi çekmek istedi. 1971 yılında yapılan ‘Adaletin Bu Mu Dünya’ arada kaynayıp gitti. Açıkçası iyi proje değildi. Eğer şimdi iyi bir şey olursa, olağanüstü bir hayatım var” dedi.
71 yaşındaki sanatçı, “Sizi kimin canlandırmasını istersiniz?” sorusuna, “Bunu hiç düşünmedim. Ama kıvırcık saçlı biri oynayabilir” yanıtını verdi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
selda bağcan sinema

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya basını İmamoğlu'nu yazıyor: Siyasetin yükselen yıldızı

Dünya basını İmamoğlu'nu yazıyor: Siyasetin yükselen yıldızı

Oğlunun spermiyle hamile kaldı, torununu doğurdu!

Oğlunun spermiyle hamile kaldı, torununu doğurdu!

Uzun süredir yoktu! Sibel Kekilli ortaya çıktı!

Uzun süredir yoktu! Sibel Kekilli ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahara Ray modaya uydu! Küvette cesur poz

Küvette poz trendine katıldı! Çok cesur

Game of Thrones gecesinde Sibel Kekilli dikkat çekti

Uzun süredir yoktu! Sibel Kekilli ortaya çıktı!

Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!

Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!

Başkan seçildi diye ünlü oyuncu Cem Davran'ı arayıp kutladılar

Başkan seçildi diye tebrik telefonları susmadı!

Şeyma Subaşı yaptı yeniden gündem oldu: Kitap modası

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

Türkücü Yavuz Bingöl’ün kalbine stent takıldı

Yavuz Bilgöl'den korkutan haber! Ameliyata alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.