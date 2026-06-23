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ABD Milli Takımı’nın golcüsü Haji Wright: "Türkiye, iyi bir gelişimle parlak bir geleceğe sahip olacaktır"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Milli Takımı’nın golcü futbolcusu Haji Wright, Türkiye’nin yüksek teknik kapasiteye sahip, yetenekli futbolcuları olduğunu ve iyi bir gelişimle takımın parlak bir geleceğe ulaşabileceğini söyledi.

ABD Milli Takımı’nın golcüsü Haji Wright: "Türkiye, iyi bir gelişimle parlak bir geleceğe sahip olacaktır"

2026 FIFA Dünya Kupası’nda ABD formasıyla mücadele eden Haji Wright; ev sahipliği avantajından turnuva hedeflerine, Türkiye ile oynayacakları grup karşılaşmasından Türk taraftarlara kadar pek çok konuda İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA KUPASI’NIN ÜLKEMİZDE DÜZENLENMESİ GENÇ OYUNCULARA EN ÜST SEVİYEYİ GÖRME ŞANSI TANIYOR"

Dünya Kupası’nın ABD’de düzenlenmesinin ülke futbolu adına büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan 28 yaşındaki futbolcu, "Spor zaten büyük bir gelişim gösterdi; ancak Dünya Kupası’nın kendi ülkemizde düzenlenmesi, genç oyunculara en üst seviyeyi bizzat yakından görme şansı tanıyor. Umarız bu durum gelecek nesillere ilham verir ve sporun büyümeye devam etmesine katkı sağlar. Oyuncular olarak bizim açımızdan da heyecan verici bir durum; çünkü kendi taraftarlarımızın önünde ülkemizi temsil edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"YETENEKLİ BİR KADROYA VE ÜST DÜZEYDE MÜCADELE EDEN BİRÇOK OYUNCUYA SAHİBİZ"

Haji Wright, gelecek maçlarda takımın alacağı galibiyetlere katkı sunmak istediğini de belirterek, "Yetenekli bir kadroya ve üst düzeyde mücadele eden birçok oyuncuya sahibiz. Kendi sahamızda oynamak bunu daha da özel kılıyor. Gol atarak, pozisyon hazırlayarak ya da takım için var gücümle çalışarak katkı sağlamak ve taraftarlarımızı gururlandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Bir dönem Antalyaspor forması da giymiş olsan ABD’li oyuncu, Türk futboluna büyük saygı duyduğunu vurgulayarak, "Çünkü kariyerimin önemli yıllarını orada geçirdim. Taraftarlar tutkulu ve orada harika anılar biriktirdim. Ancak maç başladığında, bu sadece her iki takımın da kazanmaya çalıştığı sıradan bir karşılaşmaya dönüşecek" diye konuştu.

"İYİ BİR GELİŞİM GÖSTEREREK, PARLAK BİR GELECEĞE SAHİP OLACAKLARDIR"

Haji Wright, Türkiye’nin her zaman yetenekli oyunculara sahip olduğunu aktardı. Wright, "Ancak artık Avrupa’nın en büyük kulüplerinde deneyim kazanan daha fazla genç oyuncu görüyoruz takımda. Yüksek teknik kapasiteye sahipler. İyi bir gelişim göstererek, parlak bir geleceğe sahip olacaklardır" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye abd dünya kupası milli takım
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