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ABD sahil güvenlik ekipleri, tonlarca kokain ele geçirdi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 28.07.2019 14:29 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatı, Doğu Pasifik Okyanusu’nda, 6 ayrı teknede, toplam 13 ton kokain ele geçirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCGC) Doğu Pasifik Okyanusu’nda, 6 ayrı teknede 13 ton kokain ele geçirdi. Kokainin değerinin 350 milyon dolar olduğu açıklandı.

USCGC tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası sulardaki denizde yapılan müdahaleler sırasında, şüpheli bir gemi başlangıçta Key West, Florida'da bulunan Ortak Görev Gücü-Güney tarafından koordine edilen müttefik, askeri veya kolluk kuvvetleri personeli tarafından tespit edildi ve izlendi” ifadelerine yer verildi.

400’DEN FAZLA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

USCGC, 2019 yılında, 100'den fazla şüpheli kaçakçılık gemisinden 230.000 kilo kokain ele geçirdiğini ve Doğu Pasifik Okyanusu'nun uyuşturucu geçiş bölgelerinde 400'den fazla şüpheli kaçakçıyı gözaltına aldığını açıkladı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
abd pasifik doğu pasifik okyanusu

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