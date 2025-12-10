ABD Temsilciler Meclisi’ne NATO’dan çekilme tasarısı sunuldu

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, NATO'nun ABD'yi maddi ve diplomatik anlamda zorladığını söyleyerek, ülkenin ittifaktan çekilmesini öngören yasa tasarısı sundu. Cumhuriyetçi Massie, ABD'nin NATO'dan ayrılması talebiyle Temsilciler Meclisi’ne sunduğu ‘NATO yasası’ adlı tasarı hakkında yazılı açıklamada bulundu. Massie, NATO'nun ABD'ye trilyonlarca dolara mal olduğunu ve ülkenin yabancı savaşlara dahil olma riskini artırdığını savunarak, “NATO, Soğuk Savaş kalıntısıdır. NATO'dan çekilmeli ve o parayı sosyalist ülkeleri değil, kendi ülkemizi savunmak için kullanmalıyız" ifadesini kullandı.

Massie açıklamasında, ABD anayasasının kalıcı dış siyasi ilişkilere izin vermediğini de kaydederek, “ABD, özellikle zengin ülkeler kendi savunmaları için ödeme yapmayı reddederken dünyanın güvenlik battaniyesi olmamalıdır” değerlendirmesinde bulundu.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır