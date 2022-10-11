Abdi İbrahim'den yeni istihdam kararı

İSTANBUL (AA) - Yurt içinde ve dışında toplam 4 bin 750 kişiyle faaliyet gösteren Abdi İbrahim, yeni istihdam paketiyle hem saha hem de satış ve pazarlama kadrolarını kuvvetlendirecek.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en geniş tıbbi tanıtım temsilcisi kadrosuna sahip olan şirket, saha çalışmaları için 175 kişilik, pazarlama ve satış yöneticiliği programı için de yeni mezun adaylar arasından 25 kişilik işe alım yapacak.

İşe alımlar, Abdi İbrahim'in 5 yıllık stratejik planı ve vizyonunda tanımlanan "2025'e kadar yurt içinde mevcut büyüklüğün 1,5 katına ulaşma hedefi" doğrultusunda gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 110 yıllık bir şirket olarak kendilerini, sektöre ve ülkeye karşı sorumlu hissettiklerini belirterek, "En zor zamanlarda dahi yatırımlarımızı ertelemiyor, etki alanımızda olan tüm paydaşlarımız için katma değer yaratmak istiyoruz. İyi çalışılmış, hedef odaklı yatırımlarımızın doğal sonucu olarak ülke istihdamına sürekli katkımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Son 2 yılda biri yurt dışında biyoteknoloji alanında OM Pharma stratejik ortaklığı, diğeri ise yurt içinde tüketici sağlığı alanında INOLIVA satın alması olmak üzere iki önemli satın alma operasyonu gerçekleştirdiklerini, dünya devi ilaç şirketleriyle imzalanan üretim anlaşmaları çerçevesinde Esenyurt'taki tesislerde ilave yatırımların ve yenileme çalışmalarının yapıldığını aktaran Barut, uluslararası pazarlarda derinlik ve yaygınlık kazanmak için organizasyonel yatırımların da sürdüğünü bildirdi.

Barut, "Biz yatırım iştahı yüksek bir şirketiz. Büyüme yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. 2022 yılı toplam yatırım bütçemiz 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Yaptığımız her yatırımla istihdam potansiyelini artırıyoruz. Yarattığımız her bir ilave istihdamın, ülkemizin geleceği olan gençlerimize bir yatırım olduğunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "2025'e kadar yurt içinde 1,5 kat büyüyeceğiz’"

Abdi İbrahim'in uluslararası pazarlar, tüketici sağlığı ürünleri, üretim hizmetleri, biyoteknolojinin yanı sıra yurt içi faaliyetler alanında da büyüme hedefi taşıdığını aktaran Barut, şunları kaydetti:

"Yurt içinde lider konumdayız ve bu liderliği 1,5 kat büyüyerek pekiştirmek istiyoruz. Bunu stratejik tedavi alanlarında, portföyümüzü zenginleştirerek gerçekleştireceğiz. Bu alandaki büyümemizde en büyük gücümüz sahadaki tıbbi tanıtım temsilcilerimiz. Halen Türkiye'nin en büyük saha kadrosuna sahip şirketiyiz ve daha da yaygın bir şekilde hizmet alanlarımızda var olacağız."

Organik ve inorganik tüm büyüme fırsatlarını değerlendirerek Türkiye'nin ilaçta bölgesel güç olma hedefine hizmet edeceklerini belirten Barut, "Almış olduğumuz ilave istihdam kararı, 'şartlar ne olursa olsun yatırıma ve istihdama devam' ilkemizin bir yansımasıdır. 2022 yılı bitmeden ailemize katılacak 200 yeni arkadaşımızı heyecanla karşılamaya hazırız. Abdi İbrahim olarak bilhassa ülkemizde genç istihdamı için umut veren bir model olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

