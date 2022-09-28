Abdülhamid'in Hicaz Demir Yolu projesinden etkilenen öğrenciler hyperloop aracı tasarladı

AHMET ÖZLER - Sultan 2. Abdülhamid döneminde Şam ile Medine arasına inşa edilen Hicaz Demir Yolu projesinden etkilenen Karabük Üniversitesi öğrencileri, ürettikleri hyperloop (üst düzey ray ötesi hızlı ulaşım aracı) teknolojisine sahip araca "Hicaz" adını verdi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) raylı sistemler, elektrik elektronik, mekatronik, makine ve endüstri mühendisliği ile matematik bölümünde okuyan 22 öğrenci, Sultan 2. Abdülhamid'in Hicaz Demir Yolu projesinden etkilenerek Mimar Sinan Mühendisler Birliği bünyesinde "Hicaz Hyperloop" takımı kurdu.

Türkiye'nin hızlı tren konusunda yaptığı projelere katkı sunmak isteyen öğrenciler, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın "geleceğin süper hızlı ulaşım sistemi" olarak tanımlanan projesi hyperloopun prototipini tasarladı.

Öğrenciler, elektrik tahrikinin yardımıyla kademeli olarak hızlanarak düşük hava basıncına sahip kapsül içerisinde ilerleyen hyperloopta levitasyon (ağırlığı olan bir nesnenin mekanik destek almadan havada asılı kalması veya belirli alanda hareket etmesi) tekniğini uyguladı.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 30 santimetre genişliğinde ve 45 santimetre yüksekliğinde geliştirdikleri prototipte, elektrodinamik tekerlek yöntemi, doğrusal (lineer) asenkron motor ve hidrolik sistemli fren mekanizması kullanan öğrenciler, 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de finale kalan 16 takım arasında ikinci oldu.

- "Hızlı tren konusunda kendimizi geliştirmek istedik"

Hicaz Hyperloop Takım Kaptanı Mehmet Atsız, AA muhabirine, Türkiye'nin hızlı tren konusunda yaptığı ataklara katkı sunmak istediklerini belirterek, trenin sürtünme olmadan manyetik alan oluşturarak havadan ilerlemesini sağladıklarını söyledi.

Projenin maliyetli olduğunu anlatan Atsız, "Hızlı tren konusunda kendimizi geliştirmek istedik. 22 arkadaşla başladık. İsmimiz Sultan 2. Abdülhamid dönemindeki Hicaz Demir Yolu projesinden geliyor. Orada yarım kalan bir hikaye var. İngilizlerin kışkırtmasıyla Arapların demir yolunu patlatması var. Yarım kalan hikayeyi biz tamamlamak istiyoruz. Bu hedefle çıktık yola." diye konuştu.

- "Manyetik alan oluşturup hareket ettirmeyi düşünüyoruz"

Projenin 6-7 başlıktan oluştuğuna dikkati çeken Atsız, şu bilgileri paylaştı:

"Levitasyon, itki, haberleşme ve fren gibi başlıklar var. Levitasyon, treni havaya kaldırma. İtki sisteminde asenkron motor var. Bunu bobinler ile sarıp alüminyum ray üzerinde manyetik alan oluşturup hareket ettirmeyi düşünüyoruz. Hızlı, güvenilir ve sessiz olacak. Saatte 400-500 kilometreye kadar çıkıyor."

Atsız, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile de projelerini paylaştıklarını belirterek, "Projemizi yeni arkadaşların da katılımıyla geliştirmeyi düşünüyoruz. Biraz tecrübesizdik ama bu sene üstüne koyarak, hatalarımızı tespit ederek, üzerine giderek TEKNOFEST'te birincilik hedefliyoruz." diye konuştu.

