Abdulkadir Bitigen baba oldu

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkdir Bitigen baba oldu.
Dünyaya gözlerini açan kız çocuğuna elif ismi verilirken, ilk kez babalık duygusunu yaşayan Abdulkadir Bitigen büyük heyecan yaşadı. Abdulkadir Bitigen 17 Ekim 2020 Cumartesi günü oynanacak olan Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü maçında düdük çalacak.
(İHA)
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