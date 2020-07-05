SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Abdülkadir Ömür'den alkışlanacak hareket

Abdülkadir Ömür'den alkışlanacak hareket

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.07.2020 22:54 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den Fair-play hareketi geldi. Galatasaray'da Belhanda Abdülkadir Ömür'ü tebrik etti.

Abdülkadir Ömür'den alkışlanacak hareket

Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 2. yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Cünyet Çakır tacı Trabzonspor'a verdi. Çakır, ilk başta Trabzonspor lehine taç kararı verdi ama Abdülkadir Ömür: ''Benden çıktı hocam'' dedi ve Cüneyt Çakır kararını değiştirdi. Younes Belhanda ise genç yıldızı tebrik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Trabzonspor'a G.Saray maçı öncesi 3 müjde!Trabzonspor'a G.Saray maçı öncesi 3 müjde!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

5 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca duyurdu

5 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca duyurdu

'Volkswagen, Manisa yatırımından çekildi' dedi ve...

'Volkswagen, Manisa yatırımından çekildi' dedi ve...

Terim'den F.Bahçe'yi kızdıracak hareket

Terim'den F.Bahçe'yi kızdıracak hareket

''Arda Turan hayırlı olsun''

''Arda Turan hayırlı olsun''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

2 şok birden! G.Saray maçında yoklar...

2 şok birden! G.Saray maçında yoklar...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok

Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Çok mu ilginç bişey sanki penaltı değişti altı üstü taç
2-0 geride iken aynı centilmenliği yapsında görelim spikerin dediğine göre hissetmiş topun ona değdiğini bu ucuz numaraları bırakın
Şu sahtekar maymun dünyada,güzel insanların dürüstlüklerinin de var olduğunu bilmek ve Abdulkadir ile yerinde görmek ne mutlu.Helal olsun çocuk...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar kovalayacağız

''Sonuna kadar kovalayacağız''

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Abdülkadir Parmak ve Novak açıklama yaptı

''Hedef şampiyonluk''

Abdülkadir Ömür'den alkışlanacak hareket

Abdülkadir Ömür'ün hareketi alkışlattı

Hüseyin Çimşir: Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz

''Kazanmak istiyoruz''

Trabzonspor futbolcusu Guilherme: Galatasaray'ı yenmeye geldik

''Galatasaray'ı yenmeye geldik''

Trabzonspor'da sakatlar döndü; Galatasaray'a tam kadro

Trabzonspor'a G.Saray maçı öncesi 3 müjde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.