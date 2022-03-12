SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Abdülkadir Ömür'den flaş açıklama! ''Tarihin en erken şampiyonu olacağız''

Abdülkadir Ömür'den flaş açıklama! ''Tarihin en erken şampiyonu olacağız''

12.03.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Abdülkadir Ömür, Göztepe maçı sonrasında konuştu. Şampiyonluk hakkında net ifadeler kullanan Ömür, "Eminim bu kupayı beraber kaldıracağız ve tarihin en erken şampiyonu olacağız" dedi.

Abdülkadir Ömür'den flaş açıklama! ''Tarihin en erken şampiyonu olacağız''
Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da 2 gol kaydeden Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

1bc098157b23051b7513691a4643aa93

Aile ortamının etkisinden bahseden genç futbolcu, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Uzun süre sonra şampiyon olmak istiyoruz. İnanılmaz bir sezon geçiriyoruz. Her zaman belirttiğim gibi saha içindeki aile ortamını koruduğumuzda şampiyon olmama ihtimalimiz yok. Elimizde çok kaliteli oyuncular var. Girenler çıkanlar fark etmiyor. Bugün ben ön plana çıktım ama Visca abi ve Nwakaeme inanılmaz oynadılar." dedi.

"TARİHİN EN ERKEN ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUZ"

3a10882cfe1d75cfa7190315cb4bb75a

Nwakaeme'ye övgülerde bulunan başarılı futbolcu, "Nwakaeme bizim için çok önemli, tarif edemediğimiz bir isim. Beni çok güldürür kendisi. Bana Messi diye seslenir, ben de ağabey diye seslenirim. Umarım bu kupayı beraber kaldırırız. Bir hayalimiz var. Kalan maçlarımızın hepsini kazanmak istiyoruz. Tarihin en erken şampiyonu olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TARİHİN EN ERKEN ŞAMPİYONU OLACAĞIZ"

c2c2c279c6ed25daa63613422eaa3db5

Tarihin en erken şampiyonluğunu kazanacaklarını söyleyen Ömür, "Sezon başı bazı olaylar oldu ama Nwakaeme benden desteğini esirgemedi. Yaklaşık 4 yıldır beraberiz. Takımın en eskilerinden biri o. Bizim için çok farklı bir karakter. Genç oyunculara karşı desteğini hiç esirgemiyor. Sahadaki zor anlarımızda da sorumluluk alıyor. Eminim bu kupayı beraber kaldıracağız ve tarihin en erken şampiyonu olacağız." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor şampiyon gibi! 6 golün çıktığı maçta Göztepe direnemedi...Trabzonspor şampiyon gibi! 6 golün çıktığı maçta Göztepe direnemedi...
Galatasaray nasıl tur atlar? İşte UEFA'nın yeni kuralı!Galatasaray nasıl tur atlar? İşte UEFA'nın yeni kuralı!
Barcelona-Galatasaray maçında tartışma! Kerem Aktürkoğlu...Barcelona-Galatasaray maçında tartışma! Kerem Aktürkoğlu...
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Abdülkadir Ömür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

Gündemi sarsacak belgeyi paylaştı! Neler oluyor?

Gündemi sarsacak belgeyi paylaştı! Neler oluyor?

Kasımpaşa, Rizespor'u rahat geçti!

Kasımpaşa, Rizespor'u rahat geçti!

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Burak Elmas'tan olay sözler!

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Burak Elmas'tan olay sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çinli fenomene tepki yağdı! Semenderi canlı canlı taşıyıp..

Çinli fenomene tepki yağdı! Semenderi canlı canlı taşıyıp..

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Rusya yalanlamıştı! Gerçek ortaya çıktı

Rusya yalanlamıştı! Gerçek ortaya çıktı

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.