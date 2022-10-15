Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor taraftarına büyük jest! 'Helal olsun' dedirtti...

Trabzonspor futbolcusu Abdülkadir Ömür davranışıyla takdir topladı. Trabzonspor futbolcularıyla fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar yağışlı havada tesisin önünde bekledi. Ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür hem onları aracına aldı hem de fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.

TRABZONSPORLU ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN JESTİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Abdülkadir Ömür'ün bu davranışını görenler ünlü futbolcu ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Birçok kişi Abdülkadir Ömür'ün jesti üzerine sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.

"ADAMSIN EVLAT!"

İşte Trabzonspor oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün bu jesti ile ilgili yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

Adamsın evlat!

Beni de evveliyatında Özkan Sümer hocam almıştır Aziz ruhu şad olsun.

Trabzonspor için en faydalı hareketi olmuş.

Adam adam helal olsun Abdulkadir!

Ömür'ü çok seviyoruz. İnşallah o da futbolu yine çok sever.



