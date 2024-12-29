Abdülkadir Ömür geri dönüyor! Milli oyuncu Süper Lig'den 3 takımla görüşme halinde...

Abdülkadir Ömür'ün İngiltere macerası kısa sürdü. Hull City'de mutlu olmadığı öğrenilen milli oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmek istediği öğrenildi.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

Abdülkadir Ömür, Hull City'de mutlu olmadığı için menajeriyle toplantı yaparak kendisine yeni bir takım bulmasını istedi. Türkiye'yi özlediğini ifade eden Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e dönmek istediğini de ekledi.

3 TAKIM ÇOK İSTİYOR

Süper Lig'den Başakşehir, Göztepe ve Eyüpspor ile görüşen Abdülkadir Ömür'ün 3 takım arasında bir tercih yapacağı öğrenildi.