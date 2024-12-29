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Abdülkadir Ömür geri dönüyor! Milli oyuncu Süper Lig'den 3 takımla görüşme halinde...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.12.2024 09:20
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Trabzonspor'dan ayrılarak Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür'ün devre arasında Türkiye'ye dönebileceği yazıldı. 25 yaşındaki yıldız oyuncu için Süper Lig'den 3 takımın yarış içerisinde olduğu ve ocak ayında imzaların atılacağı aktarıldı.

Abdülkadir Ömür geri dönüyor! Milli oyuncu Süper Lig'den 3 takımla görüşme halinde...

Abdülkadir Ömür'ün İngiltere macerası kısa sürdü. Hull City'de mutlu olmadığı öğrenilen milli oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmek istediği öğrenildi.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

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Abdülkadir Ömür, Hull City'de mutlu olmadığı için menajeriyle toplantı yaparak kendisine yeni bir takım bulmasını istedi. Türkiye'yi özlediğini ifade eden Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e dönmek istediğini de ekledi.

3 TAKIM ÇOK İSTİYOR

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Süper Lig'den Başakşehir, Göztepe ve Eyüpspor ile görüşen Abdülkadir Ömür'ün 3 takım arasında bir tercih yapacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Abdülkadir Ömür
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