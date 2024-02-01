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Abdülkadir Ömür Hull City'e transfer oldu! Trabzonspor duyurdu

01.02.2024 18:45 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü transfer etti. Trabzonspor transferin detaylarını ise KAP açıklamasında duyurdu.

Hull City, Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü transfer etti. Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün, Hull City’ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada ise "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir. Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000 Euro ödeme yapacaktır. Anlaşma kapsamında; Hull City'nin, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lige çıkması halinde, kulübümüze, 2.500.000 Euro daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %50'si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye'ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı kulübümüze ait olacaktır" denildi.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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