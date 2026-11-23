Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSV karşılaşması öncesinde kadro planlaması şekilleniyor. Celta Vigo maçının ardından Arda Güler için alınan karar gündem oldu.

MOURINHO'DAN ARDA GÜLER VE BELLINGHAM AÇIKLAMASI

Real Madrid'in Celta Vigo karşısında aldığı galibiyette Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı ve karşılaşmanın tamamında görev yaptı. Mücadelenin ardından teknik direktör Jose Mourinho, milli futbolcu ile Jude Bellingham'ın yoğun efor sarf ettiğine dikkat çekti.

Portekizli teknik adam, ikinci golün ardından takımın oyun dengesini kaybettiğini belirterek, “Arda ve Jude orta sahada fiziksel olarak tükendi ama işleri nasıl yoluna koyacağımızı biliyorduk” ifadelerini kullandı.

PSV MAÇINDA DİNLENDİRİLMELERİ BEKLENİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Mourinho, Celta Vigo karşılaşmasında fiziksel açıdan yıpranan Arda Güler ve Jude Bellingham'ı PSV maçında yedek bırakmayı planlıyor. İki yıldızın Şampiyonlar Ligi mücadelesinde dinlendirilmesi bekleniyor.

Arda Güler, Real Madrid'in Devler Ligi'nde oynadığı son AEK karşılaşmasında da forma giymemişti. Milli futbolcu, söz konusu maç için Yunanistan'a giden kafileye dahil edilmemişti.

ARDA GÜLER'İN SEZON PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon toplam 15 karşılaşmada görev alan Arda Güler, 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Milli oyuncu, bu maçların ikisini Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.

Arda Güler, Devler Ligi'ndeki ilk karşılaşmada kart cezası nedeniyle forma giyememiş, son AEK mücadelesinde ise kadroda yer almamıştı.