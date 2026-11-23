UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Trabzonspor, dördüncü hafta mücadelesinde CSKA Sofya'yı sahasında konuk edecek. 26 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu.

CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile CSKA Sofya arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması, 26 Kasım Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü TSİ 20.45’te çalacak.

CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de netleşti. CSKA Sofya - Trabzonspor karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın yayın akışı TRT’nin resmi programında da yer alıyor.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA GALİBİYET PEŞİNDE

Bordo-mavililer, Avrupa Konferans Ligi’nin dördüncü haftasında sahaya çıkacak. Trabzonspor, CSKA Sofya karşısında alacağı galibiyetle lig aşamasındaki puanını artırmayı hedefliyor.