UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Trabzonspor, dördüncü hafta mücadelesinde CSKA Sofya'yı sahasında konuk edecek. 26 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu.
Trabzonspor ile CSKA Sofya arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması, 26 Kasım Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü TSİ 20.45’te çalacak.
Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de netleşti. CSKA Sofya - Trabzonspor karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın yayın akışı TRT’nin resmi programında da yer alıyor.
Bordo-mavililer, Avrupa Konferans Ligi’nin dördüncü haftasında sahaya çıkacak. Trabzonspor, CSKA Sofya karşısında alacağı galibiyetle lig aşamasındaki puanını artırmayı hedefliyor.
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