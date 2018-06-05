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Abdülkadir Ömür için Leicester City'den 25 milyon sterlinlik teklif!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.06.2018 15:48 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin Abdülkadir Ömür ısrarı sürüyor. Leicester City'nin Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için 25 milyon sterlini gözden çıkardığı belirtildi.

Abdülkadir Ömür için Leicester City'den 25 milyon sterlinlik teklif!

Transferde Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan ve geleceğin Messi'si diye tabir edilen bordo-mavili takımın 19 yaşındaki genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için kulübe teklifler gelmeye devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin Abdülkadir Ömür için 25 milyon sterlini gözden çıkardığı, Trabzonspor yönetiminin onay vermesi durumunda da resmi teklifi ileteceği öğrenildi.

YÖNETİMİ DÜŞÜNDÜREN RAKAM

Mali anlamda zor günler geçiren, belirtilen şartlarda yaklaşık olarak kasasına 154 milyon TL girdi sağlayacak olan ve maddi anlamda da rahat bir nefes alacak olan bordo-mavililerde yönetimin kulübün ekonomik durumunu da göz önüne alarak teklifi düşüneceği kaydedildi.

2017-18 sezonunda Trabzonspor'da lig ve kupada 32 maçta forma giyen Abdülkadir Ömür, toplamda 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek 9 gole doğrudan katkıda bulundu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Abdülkadir Ömür leicester city

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