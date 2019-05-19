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Abdulkadir Ömür: Kazandığımız için mutluyuz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.05.2019 08:09 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür, şansızlıklar ve son dakika golleri nedeniyle şampiyonluktan olduklarını belirterek, Beşiktaş karşısında galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Abdulkadir Ömür: Kazandığımız için mutluyuz

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'dan Abdulkadir Ömür ve Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Abdulkadir Ömür, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ne karşı oynadıklarını belirterek, "Şansızlıklar ve son dakikada yediğimiz goller bizi şampiyonluktan etti diyebiliriz. Kazanmak için sahaya çıktık. Golü bulduk onlarda golü buldu ama biz mücadeleyi bırakmadık ve Yusuf abinin golüyle öne geçtik. Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

Uğurcan Çakır ise, "Öncelikle ilk yarıya çok iyi başladık. Golü de bulduk. Maç 1-1 geldikten sonra da oyundan kopmadık. Yusuf'un çok güzel golüyle öne geçtik. Çok iyi mücadele ettik. Taraftarlarımızda bize destek verdi. Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler gelse de ben Trabzonsporluyum ve ilk amacım burada kalmak" ifadelerini kullandı.

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