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Abdülkadir Ömür Türkiye - Rusya maçının kadrosundan çıkarıldı!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 04.09.2018 14:10 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ve İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Gökhan Gönül ve Ömer Bayram'ın ardından Abdülkadir Ömür de çıkarıldı.

Abdülkadir Ömür Türkiye - Rusya maçının kadrosundan çıkarıldı!

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ve İsveç ile yapacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun sol kasığındaki sakatlık nedeniyle ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

A Milli Takım'da dün de Gökhan Gönül sakatlığı nedeniyle aday kadrodan ayrılmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya, 10 Eylül Pazartesi günü de deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.

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a milli futbol takımı Türkiye Rusya Abdülkadir Ömür

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