Abdülkadir Ömür Türkiye - Rusya maçının kadrosundan çıkarıldı!

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ve İsveç ile yapacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun sol kasığındaki sakatlık nedeniyle ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
A Milli Takım'da dün de Gökhan Gönül sakatlığı nedeniyle aday kadrodan ayrılmıştı.
Ay-yıldızlı ekip, 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya, 10 Eylül Pazartesi günü de deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.
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