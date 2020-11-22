Abdülkadir Ömür ve Pereira, Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür ve Pereira Erzurumspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Trabzonspor'u içerisinde bulunduğu durumdan çıkartmak için söz verdiklerini ifade eden Abdülkadir, "Takım halinde çok iyi savunma yaptık, hocamız Abdullah Avcı'nın da gelmesiyle beraber çok iyi çalıştık. Trabzonspor'u bu durumdan çıkartmak için söz vermiştik. Erzurumspor karşısında aldığımız galibiyette takım savunması çok önemliydi." dedi.

Erzurumspor karşısında takım olarak iyi savunma yaptıklarının altını çizen Pereira, "Erzurumspor karşısında takım halinde oynamayı başardık, herkes birbirine yardımcı oldu, takım savunmasını da iyi yaptık ve kazandık. Erzurumspor karşısında başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonra da takım halinde iyi savunmaya ve herkes birbiri için oynamaya devam etmeli" dedi.

Abdullah Avcı dönemi hakkında da konuşan Joao Pereira: Yeni bir hocamız var. Hocamızın yeni fikirleri var. Onlara adapte olmaya çalışıyoruz. Ancak milli aradan dolayı çok fazla birlikte çalışmaya fırsat bulamadık. Zaman geçtikçe çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

