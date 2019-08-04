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Abdulkadir Parmak'tan Yusuf Yazıcı'ya veda paylaşımı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.08.2019 14:22 | Son Güncelleme

Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, takım arkadaşı Yusuf Yazıcı'ya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla veda etti.

Abdulkadir Parmak'tan Yusuf Yazıcı'ya veda paylaşımı

Transfer döneminde adı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anılan ve dün akşam saatlerinde futbol hayatını yurt dışında sürdürmek istediğini açıklayan Yusuf Yazıcı için takım arkadaşlarından Abdulkadir Parmak sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayımladı.

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Yusuf Yazıcı ile gol sevincinde sarıldığı bir fotoğrafını paylaşan 24 yaşındaki orta saha fotoğrafın altına, "Seninle oynamak büyük keyifti kardeşim. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Çıktığın bu yolda çok başarılı olacağına eminim. Bizi çok iyi temsil edeceğini biliyorum. Sana güvenim sonsuz ve her daim arkandayım. İnşallah ilerde tekrar oynamak nasip olur. Allah yolunu açık etsin. Sen bizim gururumuzsun. Hoşçakal Raket" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Abdülkadir Parmak Yusuf Yazıcı Spor Toto Süper Lig

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