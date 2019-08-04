Abdulkadir Parmak'tan Yusuf Yazıcı'ya veda paylaşımı

Transfer döneminde adı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anılan ve dün akşam saatlerinde futbol hayatını yurt dışında sürdürmek istediğini açıklayan Yusuf Yazıcı için takım arkadaşlarından Abdulkadir Parmak sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayımladı.
Yusuf Yazıcı ile gol sevincinde sarıldığı bir fotoğrafını paylaşan 24 yaşındaki orta saha fotoğrafın altına, "Seninle oynamak büyük keyifti kardeşim. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Çıktığın bu yolda çok başarılı olacağına eminim. Bizi çok iyi temsil edeceğini biliyorum. Sana güvenim sonsuz ve her daim arkandayım. İnşallah ilerde tekrar oynamak nasip olur. Allah yolunu açık etsin. Sen bizim gururumuzsun. Hoşçakal Raket" notunu düştü.
G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova
Trabzon'un yıldızları imzayı attı
TT Stadı'nda Falcao sürprizi!
Yamatürk yeniden divan başkanı
Deniz Türüç imzayı attı!
F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!
Orman'dan transfer müjdesi! Mevki açıkladı
Kayserispor'a Nijeryalı golcü
Romelu Lukaku, Juventus yolunda
Trabzon'da çoşkuyla karşılandı
Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı
River'ın yeni sponsoru THY
Dani Alves'in yeni takımı belli oldu
Milan'a Portekizli golcü
Okuyucu Yorumları 0 yorum