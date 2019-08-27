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Abdulkadir Parmak, Ünal Karaman ile kendini buldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.08.2019 09:49 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un başarılı orta sahası Abdulkadir Parmak, Teknik Direktör Ünal Karaman döneminde adeta kendini buldu. Bölgesine yapılan transferlere rağmen mücadelesiyle göz dolduran genç oyuncu, Karaman'ın vazgeçilmez isimleri arasında ilk sırada yer almayı da başardı.

Abdulkadir Parmak, Ünal Karaman ile kendini buldu

Trabzon'un amatör kulüplerinde oynadıktan sonra Trabzonspor altyapısına alınan Abdulkadir Parmak, her geçen sezon üstüne koyarak futbol kariyerini sürdürüyor.

1461 Trabzon, Ümraniyespor, Altınordu ve Adana Demirspor takımlarında forma giydikten sonra Trabzonspor'a dönen 24 yaşındaki futbolcu, Ünal Karaman'ın takımın başına gelmesiyle birlikte de adeta kendini buldu. Uzun yıllar bordo-mavili formayı giymek için ter döken ve geçtiğimiz sezon yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren Abdulkadir, bu sezon da üstüne koyarak yoluna devam ediyor. Bölgesine yapılan transferlere rağmen kolay kolay formayı vermeyeceğini gösteren başarılı oyuncu, Karaman'ın vazgeçilmezleri arasındaki yerini de aldı.

Bugüne kadar profesyonel olarak 10'un üzerinde teknik adamla çalışan başarılı orta saha oyuncusu, Ünal Karaman dönemlerinde ise en iyi sezonlarını yaşadı. Abdulkadir Parmak, geçtiğimiz sezon 30 resmi müsabakada görev aldı. Süper Lig'de 2 gol , Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gol atan bordo-mavili futbolcu, 6 da asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.

2019-2020 sezonunun ikinci haftasında Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada da adeta sahada basmadık yer bırakmayan Parmak, Sosa'nın ardından yüzde 47'lik oranla en çok pas yapan futbolcu olurken, en fazla ikili mücadele kazanan isim olarak da ön plana çıktı. Yükselen grafiğini sürdüren Abdulkadir Parmak, A Milli Takım forması giymek için de Teknik Direktör Şenol Güneş'in kendisini davet edeceği günü bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdülkadir Parmak ünal karaman Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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