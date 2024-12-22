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Abdülkerim Bardakcı ’dalya’ dedi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.12.2024 20:22
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Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray’da, savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, önemli bir anı yaşadı. Mücadeleye 11’de başlayan Bardakcı, sarı-kırmızılı forma ile dalya’ dedi.

Abdülkerim Bardakcı ’dalya’ dedi!
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Kayserispor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıktı.

SADECE 2 MİLYON EURO'YA GELDİ

abardak

30 yaşındaki futbolcu, 25 Temmuz 2022 tarihinde Konyaspor’dan 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer oldu. Cimbom’daki 3. sezonunu geçiren Abdülkerim Bardakcı, Kayserispor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılılardaki 100. resmi maçına çıktı. Başarılı defans oyuncusu, Süper Lig’de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 ve TFF Süper Kupa’da da 2 kez forma giydi.

RAKİP FİLELERİ 10 KEZ HAVALANDIRDI

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Abdülkerim Bardakcı savunmada gösterdiği başarılı performansının yanında hücumda da attığı gollerle takımına önemli katkıda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerinde bugüne kadar 10 kez gol sevinci yaşadı. Bardakcı, bu gollerin 9’unu Süper Lig’de, 2’sini Avrupa kupalarında ve 1’ini de Türkiye Kupası’nda kaydetti.

SARI - KIRMIZILI FORMA İLE 3 ŞAMPİYONLUK

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Galatasaray defansının değişilmez isimlerinden olan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılılarda 3 kupa kazandı. Süper Lig’de 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Bardakcı ayrıca 2022-2023 sezonunda da Turkcell Süper Kupa’yı kaldırdı.

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MS
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
1 - 5
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Abdülkerim Bardakcı galatasaray
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