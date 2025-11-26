SPOR

Abdülkerim Bardakçı'dan Fenerbahçe derbisi için paylaşım!

Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise karşısında aldığı 1-0’lık yenilginin ardından takımın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı’dan camiaya moral veren bir mesaj geldi. Bardakcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada odaklarının artık pazartesi günü oynanacak kritik derbiye çevrilmesi gerektiğini vurguladı ve takımın yeniden ayağa kalkacak karaktere sahip olduğunu belirtti.

Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise’yi konuk eden Galatasaray, mücadeleden 1-0 mağlubiyetle ayrılarak kritik bir fırsatı kaçırdı. Sarı-kırmızılı ekip, oyun içinde yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken, taraftarlar karşılaşmanın ardından sosyal medyada yoğun tepki gösterdi.

ABDÜLKERİM’DEN DERBİ MESAJI

Abdülkerim Bardakçı dan Fenerbahçe derbisi için paylaşım! 1

Müsabakanın ardından Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 31 yaşındaki savunmacı, camianın birlik olması gerektiğine vurgu yaparken, alınan yenilginin moral bozmaması gerektiğini belirtti.

"BU TAKIMIN GÜCÜ VAR"

Abdülkerim Bardakçı dan Fenerbahçe derbisi için paylaşım! 2

Bardakcı, paylaşımında takımın rotasını artık ligde oynanacak kritik Fenerbahçe derbisine çevirdiğini ifade etti. Taraftarlara moral veren deneyimli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi tüm odağımızı, konsantrasyonumuzu pazartesi günkü derbiye yöneltelim. Bu takımın ayağa kalkacak gücü de karakteri de var."

