Abdülkerim Bardakçı'dan Fenerbahçe derbisi için paylaşım!

Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise’yi konuk eden Galatasaray, mücadeleden 1-0 mağlubiyetle ayrılarak kritik bir fırsatı kaçırdı. Sarı-kırmızılı ekip, oyun içinde yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken, taraftarlar karşılaşmanın ardından sosyal medyada yoğun tepki gösterdi.

ABDÜLKERİM’DEN DERBİ MESAJI

Müsabakanın ardından Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 31 yaşındaki savunmacı, camianın birlik olması gerektiğine vurgu yaparken, alınan yenilginin moral bozmaması gerektiğini belirtti.

"BU TAKIMIN GÜCÜ VAR"

Bardakcı, paylaşımında takımın rotasını artık ligde oynanacak kritik Fenerbahçe derbisine çevirdiğini ifade etti. Taraftarlara moral veren deneyimli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi tüm odağımızı, konsantrasyonumuzu pazartesi günkü derbiye yöneltelim. Bu takımın ayağa kalkacak gücü de karakteri de var."