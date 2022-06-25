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Abdülkerim Durmaz'dan flaş çıkış! ''İşi gücü para! Forma öpmekten dudakları yara oldu!''

25.06.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol dünyasının önde gelen yorumcularından Abdülkerim Durmaz, katıldığı radyo programında flaş ifadeler kullandı. Türk futbolcular hakkında ilginç sözler söyleyen Durmaz'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Abdülkerim Durmaz'dan flaş çıkış! ''İşi gücü para! Forma öpmekten dudakları yara oldu!''

Süper Lig'de transfer döneminin hareketli geçmesiyle birlikte ortaya birçok haber atılmaya başlandı. Son günlerde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Abdülkerim Bardakçı'nın Galatasaray'a imza atmasından sonra ortalık bir anda karıştı. Bu transferin ardından Abdülkerim Durmaz flaş yorumlarda bulundu. Türk futbolcularını eleştiren Durmaz'ın ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

"FORMA ÖPMEKTEN DUDAKLARI YARA OLDU"

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Radyo Gol'e konuk olan Abdülkerim Durmaz, Türk futbolcularının paraya baktığını söyleyerek, "Türk futbolcular paraya bakıyor. Forma öpmekten dudakları yara oldu." ifadelerini kullandı.


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