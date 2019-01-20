Abdullah Avcı: 4 gollü bir galibiyet mutluluk verici

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Müsabaka konuk ekibin 4-2 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor’un baskıyı doğru sonuçlandıramadığını dile getirerek, “Öncelikle bazen maçlar kazanıyorsun, kaybediyorsun bazen seviniyor, üzülüyorsun. Hayatın içinde başka gerçekler de var. Emre Belezoğlu kaptanın sabah dayısı kalp krizi geçirdi. Sonrasında maç. Bazen üzülüyorsun sonrasında maçı kazanıyorsun sevinemiyorsun. Hayatta en güzel şey sağlıklı düşünebilmek ve mutlu olabilmek. Bugün itibariyle kazandık. Trabzonspor ne zaman ne şekilde oynarsan oyna ligimizin en değerli takımı. Bir takım sıkıntıları olmasına rağmen yetenekli oyuncu profiline sahip. Harika bir çıkış yapmış vaziyetteler. Oyunun başı itibariyle bize baskı yapacaklarını biliyorduk. 15-20 dakikalık bölümde. Bunu nasıl kırabilirizi iki üç opsiyon çalışmıştık. Bununla bizim oyunun bütününde basit top kayıpları yaptık. Rakip bu baskıyı doğru sonuçlandıramadı. 15 dakikadan sonra özellikle oyuna doğru dağılım genişlik vermek gol öncesi 2 net pozisyona girdik. Sonrasında çok güzel gol oldu. Robinho topu değmeden alanı boşaltması, İrfan’ın attığı gol çalışılmış bir organizasyon bunu sahada görmek bizi mutlu ediyor” dedi.