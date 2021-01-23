Abdullah Avcı, ayrılığı açıkladı: Yolu açık olsun

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Sürekli geliştiklerini söyleyen Avcı, "Skor olarak iyi, oyun gelişiyor, bu iyi. İnsanlar tabii ki televizyon maçında maçları seyrediyor, bu yaşadığımız süreçte insanları oyalayan, dikkatini çeken bu oyuna saygı gösterelim. Günleri karıştırdık, hafta içi maç oynuyoruz, pazar heralde diyoruz, bakıyoruz çarşamba. Eleştiriler de ona göre olsun, insanlar fedakarlık yapıyor hayatından ama sevdiğimiz işi yaptığımız için yapıyoruz. Mesleki anlamda beni mutlu eden, her hafta gelişim gösteriyoruz. Organizasyona inanan biri olarak bu beni mutlu ediyor. Oyun olarak da, oyuncu olarak da eksiklerimiz var." dedi.

"DAHA YÜKSEK SEVİYEDE MAÇLAR VAR"

Sürekli maç oynandığını vurgulayan antrenör, "Coşku, aile ortamı, takım olma duygusu bizi mutlu ediyor. Nefes almadan devam ediyoruz. Trabzonspor taraftarının, şehrin sevgisini hissediyoruz. Oyuncuları tebrik ediyorum, bunun mutluluğunu daha yaşamadan hafta içi 3 gün sonra maç, hafta sonu maç. Daha seviyesi yüksek maçlar olacak, onlar da önemli olacak." diye konuştu.