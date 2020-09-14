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Abdullah Avcı: Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.09.2020 10:19 | Son Güncelleme

Abdullah Avcı, Trabzonspor - Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Avcı: Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım

Abdullah Avcı, Trabzonspor - Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. BeIN Sports'ta yorumculuğa başlayan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Avcı, oyunun ilk yarının sonuna doğru siyah beyazlıların lehine doğru döndüğünü, Trabzonspor'un ise pozisyona giremediğini belirtti.

Avcı, "Oyun, ilk yarının sonuna doğru Beşiktaş'ın istediğine, geçiş oyununa dönmeye başladı. Maçtan evvel takımların taktiksel olarak çok hazırlanamadığı ve bireysel performansların biraz daha belirleyici olacağını söylemiştik. İkinci yarıda bireysel performansların ön plana çıkacağı bir durum ortaya çıkacaktı zaten. Oyuna girenler daha sakin ve nerede ne yapmaları gerektiğini bilen isimlerdi. Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım" açıklamasını yaptı.

Trabzonspor'un pozisyona giremediğini, Beşiktaş'ın da rakibine izin vermediğini vurgulayan Avcı, "Maçtan önce Nwakaeme, Ekuban ve Abdülkadir Ömür gibi oyunculardan bahsettik. Bu oyuncu grubu neden etkili olamadı? Pozisyona dahi giremediler. Parselasyona uyamadılar. 8-9 kişinin arasına girdiler. Beşiktaş savunması da onlara izin vermedi" ifadesini kullandı.

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