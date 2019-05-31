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Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.05.2019 15:52 | Son Güncelleme

M. Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş ile anlaşan Teknik Direktör Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Fikret Orman ile bir araya geldi.

Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde

Beşiktaş ile prensipte anlaşan Teknik Direktör Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Fikret Orman ile bir araya geldi. Avcı'nın Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile son bir görüşme gerçekleştirdikten sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Başakşehir ile ligi ikinci sırada tamamlayan Avcı, dün Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelmiş ve ardından yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'yı önümüzdeki saatlerde resmi olarak duyurması bekleniyor. (İHA)

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş abdullah avcı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Paralara yazık oldu.şerefli 3.lük artık garantı.iyi de para vermişler.borçu başkan ödesin başarızız olunca
son 4 senenin şampiyonu başakşehirdir. bunca yıl başakşehir sporu tavşan atlet gibi kullandılar bakın görün seneye beşiktaş trabzonla çekişecek.. ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ olacak.
HAYIRLI OLSUN
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