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Abdullah Avcı: Böyle bir oyun son olsun

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.12.2020 10:04 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, Kayserispor maçı sonrası takıma sert çıktı... "Beraberliğe sevinecek halimiz yok" diyen Avcı, "Bizim oyunumuz da, potansiyelimiz de asla bu değil. Kötü oynama hakkınızı kullandınız diye bakmak istiyorum" sözleriyle futbolcularına seslendi.

Abdullah Avcı: Böyle bir oyun son olsun

Abdullah Avcı yönetiminde yenilgisiz yoluna devam eden Trabzonspor, takım performansı anlamında en sıkıntılı maçlarından birini ise Kayserispor'a karşı oynadı. Bordo-Mavililer mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı deplasmanda 0-0'lık sonuca razı olurken, skordan ziyade sergilenen görüntü Fırtına'nın hocasını hiç memnun etmedi. Karşılaşma sonrası net şekilde "Oyundan memnun değilim" diyen tecrübeli çalıştırıcının, soyunma odasında da takımına sert çıktığı öğrenildi.

KOPUK VE UYUMDAN UZAK'

"Beraberliğe sevinecek halimiz yok" diyen başarılı hoca, "İnanılmaz kopuk ve uyumdan uzak bir görüntü verdik. Sanki ilk kez bir arada oynuyor gibiydiniz. Bizim oyunumuz da, potansiyelimiz de asla bu değil. Kalitenizin çok daha fazla olduğunu biliyorum. Kötü oynama hakkınızı kullandınız diye bakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'HEP BERABER BAŞARACAĞIZ'

Futbolcularını uyaran Avcı şöyle devam etti: "Biz Trabzonsporuz. Her zaman en iyisini ortaya koymalıyız. Bu maçtan gereken dersleri çıkartacağız, çok çalışacağız. Çünkü çok eksiğimiz var. Kendimize geleceğiz. Böyle bir oyun son olsun. Tekrarlanmasın. Her şeye rağmen size inanıyorum. Bu takım başaracak ve hep beraber yapacağız."

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