Abdullah Avcı: Buradan ders çıkaracağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor'a 3-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Golden sonra oyun planından çıktıklarını söyleyen Avcı, "Modern futbol uygulamaya çalışıyor Alanyaspor. Onlar daha çok topa sahip olacaktı, bu belliydi. Zaman zaman baskıyı doğru yaptık, zaman zaman bekledik. Oyun aslında dengeli gidiyordu, gole kadar. Orada biraz daha sakin olmamız gereken yerde çabuk oynadığımız ve dönüşte gol yediğimiz durum oluştu. Sonra geçişten 2. golü yedik, hamleler, penaltı, oyunu değiştirmek istedik ve sonra yine geçişten gol yedik. Planların dışına çıkınca geçişler verebiliyorsun." dedi.

Bazen böyle yenilgiler olabileceğini belirten tecrübeli hoca, "Geldiğimiz günden bu yana büyük emekler sarf ediyoruz, gelişiyoruz. Her hafta kazanmak zorunda olan bir takım, bazen bu yorgunluklar ve esler olacak. Golü yedikten sonra oyun dalgalandı, rakibi tebrik ediyoruz. Yapacak bir şey yok, bu oyunda bunlar var. Tekrar çalışacağız, önümüze bakacağız. Bugünü de düşünerek, gelecek seneyi de düşünerek yaptığımız planlar var, ona devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.