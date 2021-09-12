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Abdullah Avcı: Büyük takım refleksi gösterdik

12.09.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçını değerlendirdi.

Abdullah Avcı: Büyük takım refleksi gösterdik

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında 2-0 geriye düştükleri ve 2-2'yi yakaladıkları maçı değerlendirdi.

"Kadrosu hızlanan, genç oyunculardan kurulu bir takım Galatasaray. Bir geçiş takımı. Önde hareketli, geçişi iyi kullanan, bizden önce son 3 golünün 2'sini geçişten attı Galatasaray. Biz başta bireysel hatalar yaptık. Yediğimiz iki golün tamamında hatalar cezalandırıldı. Galatasaray iyi takım, cezalandırır. Sabırlı olmamız, topa sahip olmamız gerekiyordu. Çözüm noktalarımız vardı. Bek stoper arası koşular vardı. Büyük takım refleksi gösterdik. Yapılan değişiklikler doğru cevap verdi.

"Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez, bugün de vazgeçmedi. Bu oyunlar zaman zaman böyle olacak. Bu oyunun içinde gelgitler de olacak. Skordan memnun değilim. İkinci yarıda kazanacak fırsatları fazlasıyla yakaladık. Bir fırsat verdik sadece. Biz vazgeçmeden deneyeceğiz. Oyundan memnunum, skordan değilim. Sol bekte Trondsen de sakatlandı. Denswil doğru cevap verdi. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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