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Abdullah Avcı: Canımız yanıyor

17.04.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor maçı sonrasında açıklamada bulundu.

Abdullah Avcı: Canımız yanıyor

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, son dakikada kalelerinde gördükleri penaltı golüyle maçtan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin iyi, atlet oyunculardan kurulu geçiş takımlarından Hatayspor ile dengeli bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Oyunun bazı bölümlerinde kendilerinin bazı bölümlerinde ise Atakaş Hatayspor'un devreye girdiğini ifade eden Avcı, "Geçişten bir gol attık. İkinci yarı itibarıyla rakip daha fazla topa sahip oldu. 1-2 tane girdiği pozisyon var. Bizim de 1-0'dan sonra koparacağımız pozisyonlar önümüze düştü. Uzatma son dakikalarında, saniyelerinde, taç atarken ayağımızın altından kaçırdığımız top ve sonra dönüşünde verilen penaltı ile berabere kaldık. Kazanmak istiyorduk. 3 haftadır özellikle oyunun biraz daha geliştiği, berabere biten pozisyonlarda bugün kazanıp 3'üncülük için yarışabilir miyiz, 2'nciliğe atabilir miyiz diye düşünürken son saniyede gol yemek üzdü." diye konuştu.

Avcı, hakemler hakkında konuşmadığını ve bu duruma alışık olmadığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sarı kart görmeye de alışık değilim. İkinci sarı kartı yine Zorbay hocadan gördük, bu beni üzüyor. Bu şekilde muhatap olmak istemiyorum. Takdir haklarına baksınlar, penaltı tartışılabilir, tekrar kararı doğrudur, olabilir. Ben hafta içinde teknik taktik çalışıyorum. Oyunu soğutmak, hakeme bağırmak, hakemin üstüne gitmek gibi provokasyonlara çalışmıyorum. Bunu oyunun başından takip edeceksiniz ona göre kartları erken çıkaracaksınız. Bana çıkardığın gibi. Lütfen ben nasıl dersime çalışıyorsam onlar da hem oyuncular hem takımlarla ilgili çalışsınlar. Sarı kart gördüğüm için üzgünüm. Hakem camiası ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmek istemiyorum. Bizim de canımız yanıyor. Bugün söylediklerim beraberlikle alakalı da değil. Bu oyunun hızını biz teknik adamlarla hakemler hızlandıracak veya topun oyunda kalma süresini arttıracaklar. Oyunun başından sonuna kadar bu noktada eksiklikler gördüm."

Abdullah Avcı, takımda gördüğü en büyük eksikliğin sorulması üzerine, "Bugün en büyük eksiklik yüksek enerji ile beraber daha coşkulu oynayabilirdik. Buna rağmen oyun ortada dengeliydi." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor
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