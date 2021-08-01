Abdullah Avcı'dan Emre Mor için onay çıktı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve milli takımın yıldızlarından olan Emre Mor adeta çöküşe geçmişti. Genç futbolcu yeniden Süper Lig'e geri dönüyor.

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kariyerine FC Nordsjaelland'ta başlayan ve oradan 9,75 milyon euroya Alman devi Borussia Dormund'a transfer olan Emre Mor'un yolu Süper Lig'e düştü.

Alman ekibinde gösterdiği performans ile o dönem Fatih Terim yönetimindeki milli takımın gözde oyuncularından olan Emre Mor, 13 milyon euroya Celta Vigo'ya transfer olmuştu. Celta'da istediği performansı gösteremeyen Mor, kiralık olarak Galatasaray'a imza atmıştı.

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

A Milli TAkım'da Fatih Terim'in gözbebeği olan Emre Mor, sarı kırmızılı ekipte de istenilen patlamayı yapamadı ve Celta'ya geri döndü. KAriyerindeki düşüşe son vermek isteyen genç yıldız dünyaca ünlü menajer Mino Raiola anlaştı. Bu gelişmeler devam ederken Emre Mor'a Süper Lig'den talip çıktı.

ABDULLAH AVCI ONAY VERDİ

Yaz transfer sezonunun aktif ekiplerinden Trabzonspor, Dorukhan Toköz transferinden sonra yerli bir futbolcuyu daha gündemine aldı. Celta Vigo'da düşünülmeyen Emre Mor için teknik direktör Abdullah Avcı'dan onay çıktı.

TRABZONSPOR'U İSTİYOR

61Saat'teki haberde, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Emre Mor'u istediğini, genç oyuncunun da bordo-mavili ekibe transfer olmaya hazır olduğu iddia edildi. Haberde Abdullah Avcı'nın: "Bu transferi istiyorum" dediği ileri sürüldü.

2016 yılında Danimarka ekibi Nordsjaelland'dan Borussia Dortmund'a 9 milyon 750 bin Euro bedelle geçen Emre Mor, 1 yıl sonra 13 milyon Euro'ya Celta Vigo'nun yolunu tuttu. Zaman içinde Celta Vigo'da "istenmeyen adam" ilan edilen Mor, 2022 yılında kontratının sonuna geliyor. La Liga kariyerinde toplam 44 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol; 3 asist yapabildi.

Kariyeri boyunca 15 kez A Milli Takım'da forma giyen Emre Mor, 2019 yılında 190 bin Euro bedelle Galatasaray'a kiralanmış, 6 ayın ardından İspanya'ya geri dönmüştü.



