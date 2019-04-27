Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması: Bir kulüpte çalışırken kimseyle görüşmem

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe’ye 2-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, Göztepe’nin mücadeleyi hakkıyla kazandığının altını çizerek, “Özellikle 4-5 hücum organizasyonuna sadık olacaktık. İlk yarı oyun organizasyonuna sadık kaldık. Topa sahip olduk. Yakaladığımız, attığımız, VAR’dan iptal olan pozisyonlar var. İkinci yarı santrforlar oyunun içindeydi. İkinci yarı duygularıyla hareket den takım vardı. Rakibe fazla geçiş verdik. Oyun organizasyonlarını kullanmadık. Tem tersi olması, daha fazla oyun içinde olmamız gerekiyordu. Göztepe hakkıyla kazandı. Biz yarından itibaren kafamızı yukarı kaldıracağız. Herkes 5-6 maç kazandığımızda bizi şampiyon yaptı. Geçen hafta herkes şampiyonluğu kaybettirmişti. 30 hafta bizi buraya taşıyan değere, grup enerjisine yarından itibaren döneceğiz. Herkesin maçı var. Bugün biz de 4’te 4 yaptığımızda şampiyon olabiliyoruz. Buraya kadar gelen oyun gücümüzle yarından itibaren yeni günle dönmeliyiz. Son 4 maç, hala 3 puan öndeyiz. 4 maç sonra neler olacak hep berabere göreceğiz” şeklinde konuştu.

"SON 4 MAÇI JAZANIRSAK ŞAMPİYON OLURUZ" Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü, kalan 4 maçı kazanmaları durumunda kendilerinin şampiyonluğa ulaşacaklarını aktararak, “Bugün ligin lideriyiz. Bundan niye memnun olmayayım. Fazla kredimiz vardı, bunu tükettik. Yarından itibaren diğer maçlar var. Bu hafta bitse herkes kafa kafaya olsa ve şampiyonluk yarışına Beşiktaş da dahil olsa 4 maçı biz kazanırsak biz şampiyon oluruz” ifadelerini kullandı. "BÖYLE CAMİALARLA YARIŞMAK BİZE ÇOK ŞEY KATIYOR" Avcı, 3 takımın şampiyonluk şansı ile ilgili gelen soruya ise, şu şekilde yanıt verdi: “Şu an itibariyle 4 puan öndeyiz. Hafta sonunu genel değerlendirmek lazım ama bugün diğer rakipler de kazansa son 4 hafta bütün maçları kazanırsak, biz şampiyon oluruz. Haftaya Beşiktaş derbisi var sonra biz Galatasaray ile oynayacağız. Bizim açımızdan böyle camialarla yarışmak bize çok şey öğretiyor. Her zaman cebimize bir şey koyuyoruz. Özellikle bu süreç çok önemli deneyimler kazandırıyor.” "BİR KULÜPTE ÇALIŞIRKEN KİMSEYLE GÖRÜŞMEM"

Avcı, kendisinin Fenerbahçeli yöneticilerle transfer görüşmesi yaptığı iddialarıyla ilgili de konuşarak, “Ben bir kulüpte çalışırken hayatım boyunca öyle bir görüşme yapmam. Bu mümkün değil. Benim ve ekibimin büyük takımlarla konuşulması bizim ne kadar iyi gelişen bir ekip olduğumuzu gösterir. Bu bizi sadece sevindiriyor ama uzun zamandır emek verdiğimiz bir şeyin de karşılığını almak istiyoruz. Burası benim kulübüm, ailem her şeyim önceliklerim burası” açıklamasını yaptı. "GERGİNLİK BAZE YUKARI DOĞRU ÇEKER" Deneyimli çalıştırıcı, tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu’nun saha içerisindeki agresif tavırlarının takımı olumsuz etkilemediğini vurgulayarak, “Oyuncularım da benim gibi Emre’nin kalbinin ne kadar temiz olduğunu, onların yanında olduğunu ve kulüpte hayatı paylaştıkların biliyorum. 39 yaşındaki oyuncunun sarf ettiği efordan bahsediyoruz. Zaman zaman takımını tetiklemek için sözler kullanabiliyorlar. Takımın da Emre abisinin söylediklerinden alınganlıkları yok. Biz de oyunculukta karşılaştık, bazen sesimiz yükseldi. Gerginlik bazen yukarı doğru çeker bazen olumsuz etkiler. 30 haftadır ligin tepesinde olan takımda çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.