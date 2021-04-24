Abdullah Avcı'dan galibiyet açıklaması

3 puanı değerlendiren Abdullah Avcı, "Galip gelmek takıma, şehre iyi geliyor ama bu oyun artık akıl oyununa döndü" dedi.

"Dünyü futbolu çok değişiyor" diyen Avcı, "Karagümrük, ligin organizasyonu olan bir takımı. Bugün 3-5-3'yle baylayıp 4-4-3'e döndüler. Eskiden 'büyük takım kendi oyununu oynar' diye bir düşünce vardı. Bugün onlar kalktı. Tamamen topa sahip olmayı felsefe haline getiren bir teknik adamları var. Daha ileri boyutta artık. Alanya'da da aynıydı. Bunlara karşı oyun planları değişiyor. Sassuolo, Inter ile oynadığında iki takımın topla oynaması Sassuolo'da yüzde 70, Inter'de yüzde 30'du. Bugün bazen geçiş bazen geçtikten sonra set oyununu oynayan bir takım olmamız lazım. Oyuncularım bugün çok iyi ve disiplinli oynadılar. Devre arasında artık rica değil merkezi kapatmalarını emrettim. Yaptığın yanlışla seni cezalandırabilir.

45 ile 55 arasında Karagümrük devreye girdi. Açıkta kaldığımız pozisyonlar vardı. Mevlüt kaleciyle karşı karşıya kaldı ama ilk yarıda oyunu koparabilirdik" ifadelerini kullandı.