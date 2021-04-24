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Abdullah Avcı'dan galibiyet açıklaması

24.04.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0'lık Fatih Karagümrük galibiyetini yorumlarken, "-Büyük takım kendi oyununu oynar- düşüncesi kalktı" dedi.

Abdullah Avcı'dan galibiyet açıklaması

3 puanı değerlendiren Abdullah Avcı, "Galip gelmek takıma, şehre iyi geliyor ama bu oyun artık akıl oyununa döndü" dedi.

"Dünyü futbolu çok değişiyor" diyen Avcı, "Karagümrük, ligin organizasyonu olan bir takımı. Bugün 3-5-3'yle baylayıp 4-4-3'e döndüler. Eskiden 'büyük takım kendi oyununu oynar' diye bir düşünce vardı. Bugün onlar kalktı. Tamamen topa sahip olmayı felsefe haline getiren bir teknik adamları var. Daha ileri boyutta artık. Alanya'da da aynıydı. Bunlara karşı oyun planları değişiyor. Sassuolo, Inter ile oynadığında iki takımın topla oynaması Sassuolo'da yüzde 70, Inter'de yüzde 30'du. Bugün bazen geçiş bazen geçtikten sonra set oyununu oynayan bir takım olmamız lazım. Oyuncularım bugün çok iyi ve disiplinli oynadılar. Devre arasında artık rica değil merkezi kapatmalarını emrettim. Yaptığın yanlışla seni cezalandırabilir.
45 ile 55 arasında Karagümrük devreye girdi. Açıkta kaldığımız pozisyonlar vardı. Mevlüt kaleciyle karşı karşıya kaldı ama ilk yarıda oyunu koparabilirdik" ifadelerini kullandı.

"Kazanmak mutluluk verici ama taktik disipline sadık kaldıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum" diyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bugün kazanmak daha güzel. Başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya kadar bütün istatistiklerimiz yukarı çıktı. En fazla gol yiyen takımdan en az gol yiyen takıma döndük. Gelişiyoruz. Hızla gelişmemiz lazım. Burası Trabzonspor" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
sassuolo ya inter dekine denk bir kadro ver bakalım topu yüzde yetmiş bırakınca ne oluyor.interin bu şekilde yenmiş olması topa sahip olarak,seyirciye bir şeyler sunarak yenemeyeceğinin ispatı mı.kim yav bunun karşısındaki şabanlar,bir tane mi sorgulayan yok.rakip atınca adı bireysel hata oluyor,senin geçen maç,bugün attığın goller nasıl.aracı 60 la kullanıp güvenle vardık işte diyorsun.ya araçtakiler lanet ediyor,inip yürümek istiyor,bu takımın potansiyeli bundan fazlası.kanserojen ya
3-5-3 nasıl oynuyorlar ben anlamadım

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