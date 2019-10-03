Abdullah Avcı'dan olay sözler: 5 maçla antrenörlüğüm sorgulanamaz

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri...

"85 dakika kazanma arzusunu zorladık. Çok enteresan bir durum yaşıyoruz başladığımızdan itibaren. Umarım hafta sonundan itibaren, sakat oyuncularımızın da dönmesiyle daha alternatifli bir kadroya sahip oluruz. Bu şanssızlıkları kırıp, sonuç almak istiyoruz. Oyunla ilgili her maç parça parça mesaj veriyor takım ama milli takımın santrforuyla lige başlayamadık. Andorra maçında Güven oynadı milli takımda değil mi? Bugün de onunla başladık 25. dakikada sakatlandı. Bir oyun kültürünün yerleşmesi için destek lazım.

ŞAMPİYONLUĞA OYNANAN TAKIMLAR İKİŞER DEFA BENİ İSTEDİLER

Oynanan oyunu, oyuncuyu, kendimi hep sorguladım. Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede her kademede çalışıp tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istediler.

5 HAFTAYLA ANTRENÖRLÜĞÜM SORGULANAMAZ

Artı olarak son 3 sene şampiyonluğa oynayan bir takımın teknik direktörüydüm. Ben bütün sınavları geçerek buraya geldim. O yüzden 5 haftada antrenörlüğüm sorgulanamaz. Takımın ve bireysel performansım sorgulanabilir ancak antrenörlüğüm sorgulanamaz. 10 senede Beşiktaş istemedi beni sadece, ben de Beşiktaş'ı istedim. Farklı seçeneklerim de vardı. Neden Beşiktaş'ı istedim? Oyuncu grubuna güvendim, Beşiktaş'ın geçmişine güvendim. Bu hafta bu mağlubiyet son olacak diye düşünüyorum.