Galatasaray'ın Samsunspor karşısında bulduğu ilk golün ardından başlayan ofsayt tartışmasına Fenerbahçe cephesinden de müdahale geldi. Barış Göktürk'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, futbol kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BARİŞ GÖKTÜRK'TEN FENERBAHÇE ÖRNEĞİ

Söz konusu pozisyon üzerinden hakem kararlarını eleştiren Barış Göktürk, aynı golü Fenerbahçe'nin atması durumunda nasıl bir karar verileceğini sorguladı. Göktürk, paylaşımında Türkiye'de futbolseverlerin büyük bölümünün bu pozisyonda Fenerbahçe aleyhine ofsayt kararı çıkacağını düşüneceğini savundu.

"ADİL REKABETTEN BAHSEDEMEYİZ"

Fenerbahçe'nin kendi eksiklerini gidermesi gerektiğini de vurgulayan Göktürk, buna rağmen hakem yönetimleri konusundaki eleştirilerini dile getirmekten vazgeçmeyeceklerini belirtti. Barış Göktürk, Türk futbolunda adil rekabet ortamının sağlanması için Merkez Hakem Kurulunda kapsamlı bir değişime ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Göktürk'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray–Samsunspor maçındaki golü Fenerbahçe atmış olsaydı hakem ofsayt verir miydi? Türkiye’de 100 kişiden 90’ı buna 'evet' yanıtı veriyorsa, adil rekabetten bahsedemeyiz.

Elbette bizim eksiklerimiz çok. Öncelikle kendi eksiklerimizi gidermek zorundayız. Ancak eksiklerimiz var diye, adil rekabetin olmadığı yerde sessiz kalmamız da gerekmiyor.

Türkiye’de Merkez Hakem Kurulunun köklü bir dönüşümden geçmesi şart!"